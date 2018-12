Calcio | De Zerbi contesta le accuse | Mai accettato imposizioni dai clan di Foggia

Colpo alla mafia foggiana - pressioni anche sul Foggia Calcio : il club e l’allenatore De Zerbi minacciati [LA RICOSTRUZIONE] : Ultime ore caldissime che riguardano il calcio Foggia, si confermano gli ultimi mesi difficilissimi per il club che al momento è impegnato nel campionato di Serie B. In totale sono 30 le persone arrestate da polizia e carabinieri nel blitz antimafia in Puglia contro la “Società Foggiana”, l’accusa è quella di associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e tentato omicidio. ...

Guardiola esalta De Zerbi : “ammiro il Calcio del Sassuolo” : L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola è stato protagonista al Festival dello Sport a Trento, importanti indicazioni su De Zerbi e sul gioco del Sassuolo: “Chi gioca meglio vince? Direi di si, ma a volte non succede. Nel calcio tutto è aperto, mi auguro che chi gioca meglio possa vincere. Il Sassuolo di De Zerbi fa un calcio molto propositivo. Cruyff è stata la persona più importante che ho avuto: lui ci aperto gli ...

