Calabresi | la confusione del M5s sul nome per me è irrilevante

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 dicembre 2018) Marioha dichiarato, in una recente trasmissione televisiva, che il M5s in una querela avrebbe denunciato non lui ma il padre Luigi, morto – come si sa – più di 40 anni fa. A primo acchito l’accusa difa presa sul pubblico, ma poi si scopre che le cose potrebbero stare diversamente. Dal blog delle stelle, il Movimento ha chiarito che non si tratta di una querela ma di un atto di citazione, cioè non di un atto penale bensì di una citazione in sede civile. La precisazione dimostra che a creareè proprioL’errore nell’indicazione di un nominativo all’interno di un atto di citazione (quindi civile) non rileva in alcun modo se esso è commesso nella narrativa dell’atto, cioè in quella che gli avvocati chiamano la “premessa in fatto e in diritto”. Sarebbe stato invece un errore rilevante, che ...