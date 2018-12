Cagliari | Pavoletti ok per Frosinone

Frosinone-Cagliari - probabili formazioni : Pavoletti dal 1' minuto : Frosinone e Cagliari si approcciano al match del Benito Stirpe di domenica pomeriggio, inizio ore 15, con la stessa sensazione di negatività. Da un lato i ciociari che arrivano al confronto dopo il pesante rovescio di San Siro con l’Inter che ha minato le poche certezze e la poca autostima costruita da Moreno Longo. Il […] L'articolo Frosinone-Cagliari, probabili formazioni: Pavoletti dal 1′ minuto proviene da Serie A News ...

Cagliari - le ultime su Pavoletti e sull’intervento subito da Castro : La partita contro il Torino ha messo in apprensione i tifosi del Cagliari che, dopo aver perso Castro per il resto della stagione, hanno temuto di dover fare a meno di Pavoletti per un po’. L’attaccante rossoblu ha sentito dolore ai flessori della coscia sinistra e ha chiesto il cambio, ma solo oggi ha svolto gli esami di rito: fortunatamente si è trattato solo di sovraccarico muscolare, quindi Pavoletti potrebbe anche scendere ...

Infortuni Castro e Pavoletti - le condizioni dei due calciatori del Cagliari : Infortuni Pavoletti e Castro – Il giorno dopo la sfida contro il Torino, il Cagliari si è ritrovato al Centro Sportivo di Assemini per una seduta di allenamento in vista del prossimo impegno di campionato, domenica a Frosinone. I giocatori che hanno accumulato maggior minutaggio nella partita di ieri hanno svolto un lavoro defaticante. Gli altri elementi della rosa sono stati impegnati in forza in palestra e potenza metabolica sul ...

Un Cagliari un po' distratto rimonta la classifica - la scossa arriva da Pavoletti - Sardiniapost.it : Due gol quando la partita sembrava bella e persa , qui la cronaca , . E il Cagliari , in pochi minuti, ritrova un punto e se stesso: tiene a bada la Spal, stoppa il possibile sorpasso della squadra di Semplici, agguanta il Genoa , sconfitto in serata dal ...

Serie A - Spal-Cagliari 2-2 : Pavoletti e Ionita replicano a Petagna e Antenucci : Quattro reti, emozioni e una partita entusiasmante al ' Paolo Mazza ', dove la Spal - reduce dalle due pesanti sconfitte con Frosinone in casa e Lazio in trasferta - sfiora la vittoria contro un ...

Juventus-Cagliari 3-1 - le pagelle : Bentancur padrone centrocampo - Pavoletti lotta : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Juve-Cagliari - Douglas gioca dal 1'. Benatia l'anti-Pavoletti? : Mancano due giorni a Juventus-Cagliari. In attesa di capirne di più dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri, in programma venerdì alle 12 allo Stadium, la seduta odierna ha fornito le prime ...

Cagliari-Chievo 2-1 : Pavoletti-Castro e Ventura va ancora ko : CAGLIARI - Seconda sconfitta su due per Giampiero Ventura che, dopo i 5 gol incassati in casa dall'Atalanta in casa, oggi ne prende 2 a Cagliari e sono sufficienti alla squadra di Maran per ...