Bush senior Quel presidente così vicino eppure così lontano

L'eredità di Bush senior : Il 41esimo presidente degli Stati Uniti, George Bush, è morto ieri a 94 anni nella sua residenza di Houston. Da anni era malato di Parkinson e la malattia lo aveva costretto su una sedia a rotelle. Da tempo era costretto a lunghe terapie in ospedale e pochi giorni dopo il funerale della moglie Barba

Addio a George Bush senior - l'ex presidente Usa morto a 94 anni : Da anni soffriva del morbo di Parkinson ed era costretto su una sedia a rotelle."L'America ha perso un patriota ed un umile servitore", ha scritto in un tweet Barack Obama lodando la politica del ...

Usa - a 94 anni è morto George Bush senior Presidente per 4 intensi anni : dal muro di Berlino alla guerra a Saddam : George H. W. Bush, eroe della seconda guerra mondiale, si occupò soprattutto di politica estera: da "Giusta Causa" a Panama a "Riporta Speranza" in Somalia, passando per la prima invasione dell'Iraq sullo sfondo del crollo del muro di Berlino.A batterlo alle urne fu Bill Clinton.

Addio a George Bush senior - l'ex presidente Usa è morto a 94 anni : Il suo mandato è contraddistinto dalla politica estera e inizia con il crollo del muro di Berlino. Segue da vicino il lento sgretolarsi dell'Unione sovietica ed è forte sostenitore dell'intervento ...

Morto Bush senior - "ispiratore" di Trump : E' Morto l'ex presidente americano George H.W. Bush. Aveva 94 anni ed era malato di Parkinson. Bush padre è stato il 41º presidente Usa dal 1989 al 1993. Lo ha reso noto il figlio George W. Bush. Nello scorso aprile era morta all'età di 93 anni la moglie Barbara. La coppia era sposata da 73 anni.George H. Bush, figlio di un banchiere di Wall Street, giovane petroliere, eroe della seconda guerra mondiale e alla Casa Bianca dal ...

Morto George Bush senior - la storia per immagini del 41° presidente Usa : ... vicepresidente di Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti, padre di un altro presidente: ecco la vita, la carriera politica e gli incontri con i leader di tutto il mondo di George Bush senior ...

Bush senior - il presidente più longevo della storia Usa : E' infatti lui il presidente che, raccogliendo l'eredità lasciata dalla dottrina Reagan e il contrasto al comunismo in tutto il mondo, nel summit a Malta nel dicembre del 1989 con Mikhail Gorbachev ...

George Bush senior morto a 94 anni : era stato il 41esimo presidente Usa : Quel giorno chiuse per sempre con la politica attiva. "Nonno a tempo pieno", disse, per tornare alla ribalta solo due volte, in coppia con Clinton, cooptato a Kennebunkport come "pecora nera della ...

George Bush senior - l ultimo campione della 'Great Generation' : Da quella posizione tentò di battersi con la nomina di Ronald Reagan e la dottrina economica che aveva definito 'economia da vodoo' nella pretesa di diminuire le tasse aumentando le spese militari. ...

