Bush, il più longevo dei presidenti Usa

George H. W.era nato il 12 giugno del 1924 ed è stato il presidente Usa piùdella storia del Paese. Era cresciuto a Greenwich, nel Massachussets. Partecipò alla II Guerra Mondiale come pilota della Marina. Fu eroe di guerra. Nel'45 sposò Barbara, da cui ebbe ebbe 6 figli, tra cui George W. Dal 1971 al '73 fu ambasciatore Usa all'Onu e dal 1976 al '77 diresse la Cia. Fu vice presidente Usa dall'81 all'89 con Reagan,e 41esimo presidente dall'89 al'93.Sarà ricordato come il comandante in capo nella Guerra del Golfo del '91.(Di sabato 1 dicembre 2018)