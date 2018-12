Bundesliga | il Borussia Dortmund vince ancora | insegue il Bayern Monaco

Bundesliga - il Borussia Dortmund vola : il Bayern Monaco frena ancora : Il Bayern Monaco non va oltre il pareggio contro il Fortuna Dusseldorf, occasione d’oro per il Borussia Dortmund che vince col Mainz Il Borussia Dortmund prosegue la sua corsa in vetta alla Bundesliga battendo 2-1 in trasferta il Mainz, continua invece a perdere terreno rispetto alle prime il Bayern Monaco che non va oltre il 3-3 in casa con il Fortuna Dusseldorf. Per quanto riguarda il Dortmund, i gialloneri si impongono nel match ...

Bundesliga - il Borussia Dortmund ribalta il Bayern. M'Gladbach secondo : TORINO - Il Borussia Dortmund tenta la fuga in Bundesliga e lo fa dopo essersi bruciata con le fiamme dell'Inferno. Al Signal Iduna Park , i padroni di casa battono 3-2 un Bayern Monaco capace di ...

Bundesliga - il Borussia M'Gladbach mette pressione a Dortmund e Bayern : TORINO - Chiamato all'importante test per misurare le proprie reali ambizioni, in casa della quinta in classifica con 17 punti, il Werder , manda un importante messaggio alla Bundesliga il Borussia ...

Bundesliga - Bayern fermato sul pari dal Friburgo. Il Borussia Dortmund vince e allunga : BERLINO - Il Borussia Dortmund batte il Wolfsburg in trasferta e allunga a +4 sui rivali del Bayern Monaco, fermati in casa sull'1-1 dal Friburgo. Ora il Dortmund è primo con 24 punti, mentre il ...

Bundesliga : nona giornata - i risultati delle partite del sabato. Stop Borussia Dortmund - il Bayern si rifà sotto : Borussia Dortmund-HERTHA BERLINO 2-2 27' e 61' Sancho , B, , 41' e 90' su rig. Kalou , H, Rallenta il Borussia Dortmund di Favre. Al Westfalenstadion i gialloneri passano due volte in vantaggio ma si ...

Friburgo-Borussia Mönchengladbach - rigore assegnato dopo 11' : è il secondo più veloce in Bundesliga : Sono bastati 11 secondi a Robert Hartmann per fischiare un calcio di rigore durante l'anticipo della nona giornata di Bundesliga tra Friburgo e Borussia Mönchengladbach. L'arbitro tedesco ha preso la ...

Bundesliga - i risultati dell'ottava giornata : Borussia Dortmund a valanga - il Bayern Monaco torna a vincere : Il sabato dell'ottava giornata di Bundesliga non ha tradito le attese, regalando come al solito emozioni e tanti gol. Il messaggio più importante è stato quello lanciato dal Bayern Monaco, tornato ...