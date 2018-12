Brilla con gli angeli | amici e professori sotto shock per la morte in classe

Argentina - Conte sulla manovra : 'Procedura Ue non è auspicabile - può creare fiBrillazioni sui mercati' : 'Una procedura d'infrazione non è auspicabile, perché ci metterebbe in difficoltà e può creare fibrillazioni sui mercati'. Così il presidente del...

Muore di infarto a scuola - Raffaele aveva 17 anni. Prof e compagni sotto choc : «Ora Brilla con gli angeli» : Un ragazzo di appena 17 anni, Raffaele Barresi, è morto oggi intorno alle 13, stroncato da un infarto a scuola davanti ai compagni di classe: la tragedia si è consumata in una scuola di...

Coppa del Mondo - la Lollobrigida Brilla in Giappone : seconda nella Mass Start di Tomakomai : Francesca Lollobrigida non sbaglia due volte di fila: dopo averlo mancato di un soffio una settimana fa ad Obihiro, nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di Tomakomai, sempre in Giappone, ...

Taekwondo - World Grand Prix Finals Fujairah 2018 : tutti i risultati. La Corea del Sud si conferma ai vertici - Brilla il terzo posto di Vito Dell’Aquila : L’Italia chiude le Finals del World Grand Prix 2018 di Taekwondo in scena a Fujairah (Emirati Arabi Uniti) con lo splendido terzo posto di Vito Dell’Aquila nei -58 kg. In generale raccoglie un ottimo bottino la Corea del Sud, che si conferma la nazione di riferimento a livello internazionale con quattro successi, tre secondi posti ed una terza posizione nelle otto categorie in gara. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Tra i -58 ...

Sci alpino - Dominik Paris Brilla nella seconda prova di discesa a Lake Louise : l’azzurro secondo dietro Feuz : Tempone di Feuz nella seconda prova a Lake Louise, Paris chiude al secondo posto a più di un secondo dal leader Si comincia a fare sul serio a Lake Louise, dove nel weekend si disputerà la prima discesa maschile stagionale. nella seconda prova cronometrata, Beat Feuz stacca un tempo sotto l’1 e 46 (1’45″90) che rappresenta il primo riferimento importante per la gara e che abbassa i tempi della prima prova di oltre 2 ...

Diablo 3 su Switch : una conversione Brillante che supera le versioni last-gen sotto ogni aspetto - analisi comparativa : Lo sviluppatore Iron Galaxy Studios si sta ritagliando una nicchia personale come specialista nel porting di classici moderni su Nintendo Switch. L'anno scorso, in partnership con Bethesda, ha prodotto l'eccellente versione Switch di Skyrim, mentre quest'anno ha collaborato con Blizzard per portare Diablo 3 sul sistema ibrido di Nintendo. Questa è la prima volta che Blizzard lancia uno dei suoi giochi su una piattaforma Nintendo da oltre 15 ...

Ictus cerebrale da fiBrillazione atriale? No - grazie - con un chyp : Tutto il mondo si sta muovendo per lanciare campagne di sensibilizzazione efficaci, ma nessuno ancora ha pensato di coinvolgere i bambini, perchè abbiano cura della salute dei propri genitori e dei ...

Libia - Conte : dispiaciuto per Turchia ma fiBrillazioni possibili : Roma, 13 nov., askanews, - 'Mi è dispiaciuto che la Turchia, il vicepresidente e la delegazione si siano allontanati. Ho letto il comunicato, non ce l'hanno con l'Italia e questa decisione non altera ...

Emma Marrone - dopo il risultato non Brillante di vendite (ma lei dice “anche ai miei colleghi è andata così”) ci sarà Amici? La cantante dà risposte contradditorie : Il prossimo 16 novembre uscirà BooM Edition, il repackaging di “Essere qui”, con tre nuovi brani e un magazine scritto da Emma Marrone. La cantante salentina inizierà a febbraio 2019 un tour e ha parlato anche dei risultati piuttosto tiepiedi ottenuti dal suo ultimo album. Per la vincitrice di Amici ci sarebbe una spiegazione diversa: “Le cose non stanno così. Semplicemente non mi sono piegata a quello che va in questo momento. ...

Borse in attesa del voto Usa. A Piazza Affari Brilla Intesa dopo conti : Nuovi segnali di rallentamento per l'economia della zona euro In Europa sono emersi nuovi dati che testimoniano il rallentamento della congiuntura. L'indice pmi servizi dell'Eurozona ad ottobre è ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : ottimo inizio azzurro a Calgary. Brillano Dotti e Confortola - squalifica e riscatto per Valcepina - staffette in semifinale : A Calgary è cominciata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. Una prima giornata dedicata completamente alle batterie delle gare individuali (due prove dei 500m, 1000m e 1500m) e delle staffette (femminile, maschile e la nuova mista). C’era grande attesa in casa Italia per Martina Valcepina, che, vista l’assenza di Arianna Fontana, è diventata la leader della squadra azzurra e anche la principale carta da medaglia. La ...

