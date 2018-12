Brexit | Gb | si dimette sottosegretario

Brexit : Micheal Gove non si dimette e divide i 'Brexiteers' : Il ministro dell'ambiente britannico, Micheal Gove, non si dimetterà. Lo annunciano fonti a lui vicine, smentendo indiscrezioni circolate al riguardo dopo il suo presunto rifiuto di sostituire Dominic Raab al dicastero per la Brexit, in seguito all'accordo raggiunto ieri, 15 novembre, durante i negoziati con l'Unione Europea.L'annuncio ferma l'emorragia di esponenti 'Brexiteers' dall'esecutivo, già decimato dalle precedenti ...

Tensioni nel governo britannico - si dimette il ministro per la Brexit Raab : Londra - Il ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab , si è dimesso. Lo ha annunciato su Twitter. 'Oggi mi sono dimesso da segretario per la Brexit. N on posso in buona coscienza sostenere i ...

Il governo May perde pezzi : si dimette Raab - responsabile Brexit : Dominic Raab, ministro per la Brexit, si è dimesso. «Non posso sostenere l’accordo con la Ue», ha fatto sapere. Prima di lui Shailesh Lakhman Vara si era dimesso dalla carica di ministro del governo May per l’Irlanda del Nord. Il motivo, in entrambi i casi, è il disaccordo con il via libera del governo May alla “soft exit” negoziata con l’Unione europea...

Brexit - si dimette il ministro per l’Irlanda del Nord : “L’accordo raggiunto non ci libera dai ceppi dell’Ue” : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha annunciato che il 25 novembre si terrà un vertice Ue straordinario per la Brexit, per firmare l’accordo di ritiro. L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa congiunta con il capo negoziatore dell’Ue Michel Barnier al termine di un incontro giovedì mattina. Intanto però il governo di Theresa May perde pezzi dopo il raggiungimento dell’intesa con Bruxelles. Il ministro britannico ...

Gran Bretagna - si dimette il ministro dei Trasporti Jo Johnson 'La Brexit è un fallimento' : ... May è finita in un vicolo cieco: per come stanno le cose il Regno Unito 'sarà destinato o a un rapporto di vassallaggio, forse infinito, nei confronti dell'Europa, che indebolirà la nostra economia, ...

'Brexit terribile errore' - il fratello di Boris Johnson si dimette - : Clamoroso addio al governo del viceministro dei Trasporti che in un video denuncia il divorzio dall'Ue e invoca il referendum bis che la May esclude