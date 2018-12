Branson Virgin Galactic | i primi astronauti nello spazio entro Natale

meteoweb.eu

: Richard Branson afferma in una intervista alla CNN che la sua Virgin Galactic trasporterà delle persone nello spazi… - adriachannel : Richard Branson afferma in una intervista alla CNN che la sua Virgin Galactic trasporterà delle persone nello spazi… - Mu_ul_lil : ElonMusk come Branson(virgin) assieme a Qualcomm e Airbus vogliono guadagnare con tecnologia che dico io e che ne h… - leggoit : Richard Branson, il numero 1 di #virgin organizza esplorazioni sottomarine del #great blue hole -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Richard, patron di, ha reso noto che pensa di lanciare, spianando la strada al turismo spaziale. “Abbiamo un brillante gruppo diche credono al 100% nel progetto e che ce la stanno mettendo tutta“, ha dichiarato alla CNN. Se il progetto dovesse realizzarsi, la Spaceship Two della“scavalcherebbe” i programmi di Elon Musk con SpaceX e di Jeff Bezos con Blue Origin.ha già venduto 650 biglietti per 250mila dollari ciascuno.è stata fondata nel 2004 e doveva realizzare ivoli nel 2015, ma il progetto ha subito un’interruzione dopo la tragedia dell’ottobre del 2014 nel deserto del Mojave, in California: a causa di un guasto durante i test di volo la navetta spaziale Spaceship Two si è schiantata, provocando la morte di uno dei due ...