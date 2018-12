Boxe | Turchi non delude a Firenze | Conquest demolito al settimo round

Boxe - pesi massimi leggeri : a Firenze Fabio Turchi difende il titolo WBC internazionale silver : Ieri presso il Novotel Firenze Nord di Sesto Fiorentino è andata in scena la cerimonia del peso dei contendenti che oggi combatteranno al teatro Obihall di Firenze : per il titolo WBC International silver dei massimi leggeri l’idolo di casa Fabio ‘Stone Crusher’ Turchi cercherà la difesa contro l’ex campione del Commonwealth, Tony ‘Conqueror’ Conquest. L’incontro di questa sera verrà trasmesso in diretta su ...

Boxe – Accordo Opi Since 82-Matchroom Boxing Italy-Dazn : il commento di Fabio Turchi : Le parole di Fabio Turchi nella conferenza stampa per presentare la riunione inaugurale dell’ Accordo tra Opi Since 82, Matchroom Boxing Italy e Dazn “Voglio ottenere una bella vittoria nella mia città, invito tutti a venire al teatro Obihall venerdì sera per godersi questa grande manifestazione di pugilato”. Sono parole del campione internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC Fabio Turchi , pronunciate nel corso della ...

Fabio Turchi vs Tony Cunquest con in palio il titolo dei massimi leggeri WBC - l’azzurro non ha dubbi : “riporterò in alto la Boxe italiana” : Tutto pronto per la sfida del 30 novembre tra Fabio Turchi e Tony Conquest con in palio il titolo dei pesi massimi leggeri WBC: il campione azzurro è carico e pronto per il match Venerdì 30 novembre, al teatro Obihall di Firenze, Fabio Turchi difenderà il titolo internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC contro Tony Conquest nel nella riunione inaugurale dello storico accordo tra l’Opi Since 82 di Salvatore Cherchi, la Matchroom ...