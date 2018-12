Bologna | Inzaghi minaccia esclusioni | “Chi non segue la mia stessa strada rimarrà fuori”

Sampdoria-Bologna - Inzaghi : “Cercheremo di uscire da questa situazione” : Sampdoria-Bologna, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato sulle frequenze di Radio Rai, Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha parlato della pesante sconfitta contro la Sampdoria: “Squadra in ritiro? Deve servire per evitare gli errori fatti che oggi, sono due gol regalati con due sbagli che non possiamo commettere nonostante le occasioni create. Le piacciono i […] L'articolo Sampdoria-Bologna, Inzaghi: “Cercheremo di ...

Sampdoria-Bologna 4-1 - doppietta di Quagliarella : i blucerchiati tornano alla vittoria - trema la panchina di Inzaghi : La Sampdoria ha sconfitto il Bologna per 4-1 nell’anticipo della 14^ giornata di Serie A. I blucerchiati tornano al successo dopo cinque turni mentre i rossublù ora si ritrovano in piena lotta per non retrocedere dopo ben sette ko. I padroni di casa hanno firmato tre gol prima dell’intervallo, strepitosa doppietta di Quagliarella accompagnato dai gol di Praet e Ramirez, inutile il gol dell’ex Poli e l’ingresso ...

Bologna - Fenucci svela la decisione della società su Inzaghi : Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la pesante sconfitta del “Ferraris” contro la Sampdoria, l’ad del Bologna Claudio Fenucci ha analizzato il momento negativo e ha dato qualche indicazione sul futuro di Inzaghi: “Una sconfitta a Genova contro la Samp ci può stare, ma avevamo cominciato bene. Abbiamo regalato i primi due gol alla Sampdoria e da lì diventa tutto più difficile. Dobbiamo rialzarci e continuare perché ...

Sampdoria-Bologna finisce 4-1 - adesso Inzaghi rischia l'esonero : Sabato 1 dicembre si è disputato il terzo anticipo di Serie A alle ore 20:45, tra Sampdoria e Bologna: entrambe le compagini venivano da un periodo delicato della stagione in quanto gli ultimi risultati non si sono rivelati all'altezza delle aspettative. La Sampdoria nella precedente giornata ha ottenuto un pareggio nel derby contro il Genoa, lo stesso discorso vale per il Bologna inchiodato sul pari dalla Fiorentina. Gli uomini di Inzaghi non ...

Sampdoria-Bologna 4-1 : Quagliarella affonda Pippo Inzaghi : La Sampdoria ha battuto 4-1 il Bologna nel terzo anticipo della 14.ma giornata di Serie A . I blucerchiati, che in campionato non vincevano da cinque turni, si sono affidati alle giocate degli uomini ...

Sampdoria show : i blucerchiati calano il poker - affondato il Bologna di Inzaghi : La Sampdoria ritrova la vittoria, brutto ko per il Bologna di Inzaghi nell’anticipo del sabato sera della 14ª giornata di Serie A Uno spettacolo unico questa sera al Ferraris, per l’anticipo della 14ª giornata di Serie A: Sampdoria-Bologna ha superato le aspettative e sorpreso tutti gli appassionati di calci. Un primo tempo scoppiettante ha permesso ai padroni di casa di andare negli spogliatoi sereni e motivati grazie alle tre ...

Super Sampdoria al “Ferraris” : il Bologna cade sotto i colpi di Quagliarella e Inzaghi rischia l’esonero [GALLERY] : 1/47 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 01 12 2018 Genova - (Italia) Sport ...

Sampdoria-Bologna - le formazioni ufficiali : Giampaolo e Inzaghi cambiano l’attacco : Tutto pronto al “Ferraris” per l’anticipo serale tra Sampdoria e Bologna. Giampaolo lancia Caprari dal 1' minuto e manda Defrel in panchina, mentre sulla trequarti c’è la conferma di Ramirez. Inzaghi ripropone il 3-5-2, ma accanto a Santander c’è Falcinelli e non Palacio. Solo panchina per Orsolini. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre. SAMPDORIA – Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Sampdoria? Per vincere servirà una grande partita» : Vedo una squadra in crescita e con grande voglia" La cronaca Classifica Serie A Serie A Bologna Sampdoria Inzaghi Tutte le notizie di Bologna Per approfondire

Bologna - la panchina di Pippo Inzaghi è a rischio : la società ha pronta l’alternativa : Il Bologna di Pippo Inzaghi va alla ricerca di tre importantissimi punti nella gara contro il Genoa, la panchina di SuperPippo traballa Il Bologna di Pippo Inzaghi ha bisogno di cambiare rotta dopo un inizio di stagione balbettante. Il tecnico è in bilico, anche se la società al momento nega l’intenzione di voler cambiare guida tecnica, e contro il Genoa si giocherà una bella fetta del proprio futuro sulla panchina bolognese. Secondo ...

Panchina Bologna - gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Inzaghi : Panchina Bologna – Si sono giocate altre partite importanti valide per la 13^ giornata del campionato di Serie A, alle 15 interessante match tra Bologna e Fiorentina, la stagione della squadra rossoblu non svolta, altro pareggio davanti al pubblico amico per la squadra di Inzaghi. La classifica parla chiaro, terzultimo posto in classifica e Bologna in vantaggio sono su Chievo e Frosinone, solo questo basterebbe per mettere sulla ...

Bologna - Inzaghi : 'Obiettivo salvezza - ma siamo ambiziosi : abbiamo tutto per crescere' : ... come ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport 24 a margine della presentazione del docufilm "1964, il Bologna Paradiso" , a cura di Matteo Marani e in onda sabato 24 novembre su Sky Sport: "Quello fu ...

Serie A Bologna - Inzaghi carica il Dall'Ara : Il tecnico rossoblu [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE ODIERNA DEL CORRIERE DELLO SPORT-STADIO Tutto sul Bologna Classifica Serie A

Serie A Bologna - Inzaghi : «Puntiamo a migliorare» : FIRENZE - A margine della premiazione per la "Panchina d'oro", il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport: " Il mio voto? Per Simone. Scherzi a parte - spiega l'allenatore rossoblu - siamo in un mondo che ci piace e che ci da tanto. Fare l'allenatore è difficile, ma ci mettiamo passione. Il Venezia ?...