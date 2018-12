Bologna | Fenucci svela la decisione della società su Inzaghi

calcioweb.eu

(Di domenica 2 dicembre 2018) Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la pesante sconfitta del "Ferraris" contro la Sampdoria, l'ad delClaudioha analizzato il momento negativo e ha dato qualche indicazione sul futuro di: "Una sconfitta a Genova contro la Samp ci può stare, ma avevamo cominciato bene. Abbiamo regalato i primi due gol alla Sampdoria e da lì diventa tutto più difficile. Dobbiamo rialzarci e continuare perché abbiamo già alla prossima una gara importantissima contro l'Empoli. I giocatori li abbiamo lasciati tranquilli, ma il mister parlerà tranquillamente. Noi lo vediamo lavorare tutta la settimana con intensità e impegno, veniamo puniti da sbavature che non dovrebbero esserci a questi livelli, ma andremo avanti con".