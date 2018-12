Bollate | il carcere modello resterà senza direttore definitivo per un anno I timori

“Pugni Chiusi” - il documentario sul progetto del pugilato nel carcere di Bollate : Affrontare la vita a pugni chiusi: il documentario sul progetto del pugilato nel carcere di Bollate selezionato dalla Call ”Games” di Infinity Incassare per ripartire. Un po’ come sbagliare prima di capire, quindi riprendere la retta via. Da questa idea nasce “Pugni chiusi”, il progetto di pugilato attivo dal 2016 nel carcere di Bollate, in provincia di Milano, e rivolto a detenuti e polizia penitenziaria. ...

Yara : Bossetti vuole lavorare e chiede trasferimento dal carcere di Bergamo a Bollate : Ha chiesto il trasferimento a Bollate per poter lavorare. Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, ha chiesto di lasciare il carcere di Bergamo per quello milanese. A confermare la richiesta è l'avvocato Claudio Salvagni. L'istanza è all'esame del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) e del ...

