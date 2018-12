huffingtonpost

: Boccia preoccupato: 'Potremmo tornare a crisi, si va verso decrescita, tutt'altro che felice' - HuffPostItalia : Boccia preoccupato: 'Potremmo tornare a crisi, si va verso decrescita, tutt'altro che felice' - claudio_cerrato : Analizzando questo screen di @repubblica A) La #UE boccia la #manovra, perché non sta in piedi B) #Salvini non sa n… - Mauro_Boccia : RT @ElioLannutti: Spread: nominare subito Marcello Minenna alla Consob, per vietare vendite allo scoperto ed altri urgenti interventi per t… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) "rialla. I dati ci dicono che ci stiamo avviando ad una fase dicheo è tranne che felice. Non so chi fa felice questa, noi no". Lo ha detto, arrivando a un convegno di Piccola Industria di Confindustria a Bologna, il presidente di Confindustria, Vincenzo, commentando i numeri dell'Istat sull'andamento del Pil e della disoccupazione in Italia nel terzo trimestre dell'anno."Purtroppo sono. Sono dati che sul medio termine non possono farci bene. Dobbiamo aprirci ai mercati, siamo un grande Paese esportatore", ha continuato il presidente di Confindustria. "Dobbiamo riequilibrare la manovra dal punto di vista dell'offerta, lo stiamo dicendo da tempo, ma vediamo che nessuno ci ascolta. Speriamo che questi dati facciano riflettere la politica e il governo del Paese"."I posti di lavoro non si creano con ...