Boccia | ' Economia in frenata | c' è il rischio recessione'

L'Ue Boccia l'economia italiana : "Deficit al 2 - 9% e ultimi in Europa per la crescita" : Le previsioni autunnali della Commissione europea bocciano l'economia italiana e smentiscono le previsioni ottimistiche del governo. L'Italia sarà il Paese con la crescita più bassa di tutta l'Europa nel 2018, 2019 e 2020. Ma non solo, perché il deficit italiano è dato in netto aumento: nel 2019 raggiungerà il 2,9% per poi sforare la soglia critica del 3% l'anno successivo.