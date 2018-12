Blocco traffico a Roma | il 2 dicembre cambiano gli orari per il big match dell' Olimpico

Domenica Blocco del traffico a Roma : ecco l'ordinanza - cambiano gli orari : Le 18:30 invece delle 20:30. Sono stati rimodulati gli orari di stop per la seconda Domenica ecologica programmata il 2 dicembre 2018 per facilitare il deflusso degli spettatori in occasione della ...

De Priamo : scelta sbagliata Blocco traffico giorno Roma-Inter : Roma – “Domenica sera e’ prevista allo stadio Olimpico la gara di posticipo della 14esima giornata di Serie A Roma-Inter. Spiace registrare l’ennesima svista del Campidoglio, che avendo programmato il blocco del traffico avrebbe invece potuto anticiparlo alle 18.30, anziche’ rischiare di mandare in tilt la viabilita’, creando disagi ai romani e ai commercianti”. “L’anticipazione del blocco ...

Traffico - nuovi ponti sul Polcevera per aggirare il “Blocco” dopo il crollo | : Il Comune sta tracciando le prime ipotesi su come utilizzare i fondi che arriverebbero con la nuova versione del Dl Genova

Smog : scatta a Milano il Blocco del traffico per i veicoli Euro 4 : scattato a Milano il blocco del traffico per i veicoli Diesel Euro 4, come previsto dal Protocollo Aria: la misura consegue al superamento dei livelli consentiti di polveri sottili PM10 per 4 giorni consecutivi. Divieto di circolazione dunque per i veicoli privati diesel Euro 4, tutti i giorni dalle 08:30 alle 18:30, divieto di superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e divieto di utilizzare sistemi di ...

MILANO - Blocco traffico : STOP MOTORI DIESEL EURO 4/ Domani 23 ottobre - smog : Pm10 oltre soglia per 4 giorni : MILANO, BLOCCO TRAFFICO: STOP MOTORI DIESEL EURO 4. smog, per quattro giorni consecutivi livelli di Pm10 sopra la norma: da Domani, 23 ottobre, scattano le contromisure. (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:17:00 GMT)

Non arrivano i cartelli del piano anti-smog : a Ivrea il Blocco del traffico resta sulla carta : Lo stop ai diesel euro 0,1,2 e 3 a Ivrea? C'è, ma è come se non esistesse. Motivo? Mancano i cartelli della segnaletica verticale. Così i vigili urbani non possono contestare alcunché agli ...

Roma - traffico in tilt vicino all'ospedale Sant'Andrea : rischio Blocco ambulanze : Viabilità nel caos attorno all' ospedale Sant'Andrea di Roma , dove c'è il rischio che si blocchi il servizio ambulanze . A lanciare l'allarme è la direzione generale del nosocomio secondo cui il ...

Le cose da sapere sul grande Blocco del traffico dei diesel Euro 3 : Sarà vincolante dall'1 ottobre al 31 marzo in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna (dove il divieto sarà esteso anche agli Euro 4) The post Le cose da sapere sul grande blocco del traffico dei diesel Euro 3 appeared first on Il Post.