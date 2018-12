Biathlon | Thomas Bormolini | “Ho raggiunto il livello che speravo | punto a fare bene senza

oasport

(Di sabato 1 dicembre 2018) ESCLUSIVA OA SPORT – Dopo il primo quadriennio di apprendistato in Coppa del Mondo che ha portato alla partecipazione ai Giochi Olimpici,è pronto per crescere ancora nella sua quinta stagione nel circuito maggiore del. Abbiamol’atleta dell’Esercito appena prima della partenza per la prima tappa che si aprirà domenica in quel di Pokljuka, Slovenia. Ecco le parole del 27enne livignasco ad OA Sport., com’è andata la preparazione e come è stato l’approccio all’avvicinamento a questa stagione di Coppa del Mondo?“Siamo abituati a salire in Norvegia a Sjusjoen per affinare la nostra preparazione e limare gli ultimi dettagli, all’inizio dell’ultimo raduno le condizioni non erano delle migliori, ma nell’ultima settimana abbiamo trovato il sole e la neve ci ha permesso di poterci allenare al massimo. Sono ...