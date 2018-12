Biathlon – Mondiali 2020 ad Anterselva | lanciato il sito web

sportfair

(Di sabato 1 dicembre 2018)continua i preparativi per iil nuovoweb La stagione delentra nel vivo con il primo appuntamento di Coppa del mondo a Pokljuka e in parallelo cresce l’attesa per la tappa italiana del circuito, attesa addal 24 al 27 gennaio. La località altoatesina farà le prove generali in vista della rassegna iridata delche verrà ospitata proprio nella rinnovata Arena Alto Adige, che nella scorsa estate si è rifatta il trucco per non farsi trovare impreparata ad un evento che richiamererà in valle decine di migliaia di tifosi provenienti da tutto il mondo. La capienza delle tribune antistanti la zona del traguardo è stata aumentata, così come è stato completato nel corso dell’estate il rifacimento degli uffici e della sala stampa. In questi giorni è cominciata la costruzione dell’area VIP Hospitality, ...