Biathlon | IBU Cup Idre 2018 | nelle sprint odierne vincono Aristide Begue ed Elisabeth

(Di sabato 1 dicembre 2018) Oggi è proseguita ad, in Svezia, la stagione della IBU Cup di: la prima tappa in calendario ha visto due, quella maschile di 10 km che ha visto trionfare il francesee quella femminile di 7.5 km che visto vincere la padrona di casa svedeseHoegberg. Non c’erano italiani al viadue prove.Nella gara maschile successo del transalpino Arestide, perfetto al poligono, che ha chiuso in 25’39″0 precedendo due tedeschi, Dominic Reiter, anch’egli impeccabile al tiro, secondo a 22″0 e Justus Strelow, anch’egli con percorso netto al poligono, terzo a 28″3.Nella prova femminile trionfo in casa per la svedeseHoegberg, che ha tagliato il traguardo in 23’13″3 nonostante un errore al secondo poligono, andando a precedere di ben 45″9 la tedesca Nadine Horchler, anche ...