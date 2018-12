Biathlon | Coppa del Mondo Pokljuka 2018 | confermato il quartetto Elite nella staffetta

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 Pokljuka. Torna la pista “grandi firme” che per la prima volta apre la stagione : Cambiano le abitudini, stavolta per forza di cose. Ormai da qualche stagione il circo di Coppa del Mondo di Biathlon si dava appuntamento in Svezia, ad Ostersund per la prima settimana di gare del circuito iridato stagionale ma quest’anno, con i Mondiali in programma proprio nella località scandinava, qualcosa sarebbe dovuto cambiare obbligatoriamente nei calendari di Coppa del Mondo e la sorpresa è che l’ouverture è stata assegnata ad un paese ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : il calendario completo delle gare. Programma - orari e tv : Dopo l’assaggio di ieri con le gare sprint della prima tappa di IBU Cup, anche la Coppa del Mondo di Biathlon scalda i motori ed è pronta a partire: il battesimo stagionale avverrà a Pokljuka, dove si partirà domenica 2 con le staffette miste per poi proseguire nel corso della settimana con le individuali, le sprint e le pursuit. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed in streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Lukas Hofer e Dominik Windisch entrano nell’età della maturità. Crescono Bormolini e Montello : Si aprirà tra meno di tre giorni la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, la quarantaduesima della storia. Al maschile ci sarà ancora una volta la caccia al signore della specialità, Martin Fourcade, che dall’annata 2011-2012 domina la classifica generale e arricchisce il bottino francese nonostante la crescita e le ambiziose aspettative del norvegese Johannes Thignes Boe, classe 1993, che a lungo è stato in lotta con il transalpino per la ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : la stagione della conferma per l’Italia. Tra certezze e la ricerca di volti nuovi : Il Biathlon italiano si appresta ad affrontare il quadriennio olimpico della maturità per gran parte degli atleti della generazione dei nati a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio del ’90. Si cercano conferme ma va costruito un eventuale ricambio generazionale perché dopo Pechino, con ogni probabilità, in pochi dei “veterani”, forse solo Lisa Vittozzi, proseguiranno nell’attività agonistica e non dimentichiamo che in mezzo, nel 2020, ...

Biathlon - Dorothea Wierer pronta per la stagione di Coppa del Mondo : “l’obiettivo è restare nella top 5” : Dorothea Wierer si prepara alla nuova stagione di Coppa del Mondo di Biathlon, indicando quelli che saranno i suoi obiettivi Dorothea Wierer è l’atleta di punta del Biathlon italiano, stando ai risultati delle ultime stagioni. “Spero di riuscire a confermarmi nelle prime cinque di Coppa del Mondo – ha spiegato l’altoatesina a FISI Tv (clicca qui per il video) -. Sicuramente non è facile perché il Biathlon comprende ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Dorothea Wierer “Voglio confermarmi tra le migliori - spero di non ammalarmi” : Dorothea Wierer si prepara a vivere il primo appuntamento di Coppa del Mondo a Pokljuka e l’azzurra si è raccontata in un’intervista a FISI Tv. Wierer ha parato della sua stagione: “spero di riuscire a confermarmi nelle prime cinque di Coppa del Mondo. Sicuramente non è facile perché il Biathlon comprende due sport, il fondo e il tiro, e deve combaciare tutto. È difficile, ma alla fine ho sempre raggiunto quello che ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Dorothea Wierer e la voglia di rivincita. La gemma delle Alpi vuole tornare a vincere : Dorothea Wierer si avvia alla sua nona stagione in Coppa del Mondo con motivazioni ed ambizioni importanti. Dopo aver chiuso le ultime tre stagioni nella top 5 della classifica generale, l’atleta nativa di Rasun delle Fiamme Gialle è indicata al pari di Lisa Vittozzi come una delle favorite nella lotta per la sfera di cristallo. Archiviata la delusione olimpica dove non ha trovato le condizioni per potersi esprimere al meglio, Wierer è ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : le favorite. E se fosse l’anno delle azzurre? Vittozzi e Wierer all’assalto delle star : E se fosse davvero l’anno dell’Italia in Coppa del Mondo di Biathlon femminile? Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono uscite dalla stagione olimpica con la rabbia e la determinazione giuste per puntare al bersaglio grosso. Lo scorso anno le due azzurre hanno preso le misure alla Coppa del Mondo, chiudendo rispettivamente quinta e sesta nella classifica generale e quest’anno proveranno a risalire ulteriormente la china per provare quantomeno a ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Lisa Vittozzi e l’ultimo gradino per diventare grande : Determinata a migliorarsi ancora, sulla strada percorsa dal concittadino Pietro Piller Cottrer. Lisa Vittozzi si affaccia al suo secondo quadriennio nel massimo circuito del Biathlon con motivazioni importanti: la scorsa stagione di Coppa del Mondo e i Giochi Olimpici di Pyeongchang le hanno dato quella fiducia e la giusta consapevolezza per fare l’ultimo e più difficile salto per poter diventare una delle atlete più forti. Tre i podi ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : i favoriti. Sarà ancora una corsa a due tra Martin Fourcade e Johannes Boe : Martin Fourcade e Johannes Boe, Johannes Boe e Martin Fourcade: difficile davvero uscire da questo dualismo analizzando la Coppa del Mondo di Biathlon che va ad iniziare. Lo scorso anno i due quasi doppiarono i più immediati inseguitori, dando vita ad una battaglia epocale per la conquista della sfera di cristallo con in mezzo le sfide che assegnavano gli ori olimpici. Anche se difficilmente si può pensare ad un’annata da duopolio come quella ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : i convocati dell’Italia - azzurri al completo : Finalmente si comincia. La Coppa del Mondo di Biathlon, dopo una lunga pausa, torna in scena. Il primo appuntamento sarà sulle nevi di Pokljuka, in Slovenia, dove sono in programma otto gare che avranno inizio il 2 dicembre e termineranno il 9. Staffetta singola e staffetta mista, individuale maschile e femminile, sprint maschile e femminile e porsuit maschile e femminile il menù di una settimana di gare particolarmente intenso in cui la nostra ...

