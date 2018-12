Beve soda caustica | bimbo salvato con robot chirurgico Alessandria | esofago ricostruito

Beve la soda caustica : bimbo salvato con intervento di 9 ore : Tre equipe chirurgiche dell’ospedale di Alessandria si sono alternate in un intervento in chirurgia robotica, durato nove ore, che ha consentito di salvare un bimbo di due anni, che aveva ingerito un detergente contenente soda caustica . Il piccolo era stato ricoverato circa sei mesi fa all’Infantile dell’azienda ospedaliera di Alessandria in condizioni critiche, conseguenza dell’ingestione che aveva causato una stenosi ...

Alessandria - bimbo di 2 anni Beve soda caustica - operazione di nove ore gli salva la vita : Il piccolo aveva ingerito un detersivo a base di soda caustica dopo essersi imbattuto in un contenitore che credeva innocuo. salvato con un intervento all'avanguardia durato ben nove ore che ha richiesto l'alternarsi di tre equipe chirurgiche. I medici non solo hanno salvato la vita al piccolo ma gli hanno permesso di poter tornare a mangiare normalmente.Continua a leggere