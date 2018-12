Beve la soda caustica | bimbo salvato con intervento di 9 ore

Alessandria - bimbo di 2 anni Beve soda caustica - operazione di nove ore gli salva la vita : Il piccolo aveva ingerito un detersivo a base di soda caustica dopo essersi imbattuto in un contenitore che credeva innocuo. salvato con un intervento all'avanguardia durato ben nove ore che ha richiesto l'alternarsi di tre equipe chirurgiche. I medici non solo hanno salvato la vita al piccolo ma gli hanno permesso di poter tornare a mangiare normalmente.Continua a leggere