Belgio | muore dopo bypass gastrico a 25 anni | voleva dimagrire per il suo matrimonio

(Di sabato 1 dicembre 2018) L'ennesima tragedia di cronaca nera quella che si è verificata nei giorni scorsi in, vittima ancora una volta una giovane donna. La protagonista, purtroppo, una venticinquenne, Jana Moreels, deceduta a causa di alcune complicanze sorte a seguito di un intervento al quale aveva deciso di sottoporsi. Il sogno della donna era quello infatti di essere 'bella' per il giorno del suoe per tale motivo, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, aveva deciso di sottoporsi ad un'operazione di, senza pensare alle conseguenze che si sarebbero potute verificare.Dramma ina soli 25Come detto, Jana aveva deciso di sottoporsi a questa delicata operazione proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto scegliere il suo abito da sposa per il. In previsione del giorno più importante della propria vita, però,e ...