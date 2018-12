Basket | Torino | è rientrato coach Brown

Basket - Brown resta al timone della Fiat Torino : “la società ha fiducia nel coach” : Serie A Basket, Larry Brown dovrebbe restare ancora sulla panchina della Fiat Torino nonostante le voci degli ultimi giorni “La Fiat Torino ha confermato la fiducia a Larry Brown e guarda con ottimismo al suo ritorno in Italia“. L’agente del coach americano ha parlato ai microfoni di Sportando della situazione in seno a Torino. Brown dovrebbe dunque restare al timone della Fiat nonostante un inizio ricco di problematiche. ...

Basket : agente Brown - ha fiducia di Torino : ANSA, - Torino, 28 NOV - "La Fiat Torino ha confermato la fiducia a Larry Brown e guarda con ottimismo al suo ritorno in Italia". Parole pronunciate al portale di Basket internazionale Sportando.com ...

Serie A Basket – Torino - bye bye Larry Brown : scarso feeling e gioco superato - per la panchina spunta Pozzecco : Torino ha deciso di cambiare coach. Addio a Larry Brown, mal supportato dai risultati e sopportato dalla squadra: al suo posto Pozzecco o Pilastrini L’arrivo di Larry Brown, qualche mese fa, aveva portato grande entusiasmo a Torino, pronta a fare il salto di qualità con un allenatore dalla dimensione mondiale. Quello che è accaduto nelle settimane successive però, forse, non se lo aspettava nemmeno lo stesso allenatore. Torino è ...

Basket - Serie A : Marco Ceron operato alla testa dopo la paura durante Brescia-Torino : Germani Brescia, Marco Ceron è stato operato dopo aver subito una dura gomitata fortuita nella gara di ieri contro la Fiat Torino Basket, Serie A: il cestista della Germani Brescia, Marco Ceron, è stato lo sfortunato protagonista della gara di ieri contro la Fiat Torino. Ceron ha subito una gomitata fortuita da un avversario, stramazzando al suolo inizialmente privo di sensi. paura tra i compagni accorsi subito ad aiutare il ragazzo, il ...

Basket - 8a giornata Serie A 2018-2019 : Brescia supera Torino - quinta sconfitta consecutiva per gli uomini di Larry Brown : Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket Brescia supera Torino con il punteggio di 83-76. Prestazione convincente per gli uomini di coach Andrea Diana che hanno condotto la partita sin dal primo quarto approfittando delle grandi difficoltà che continuano ad accompagnare la formazione di Larry Brown. Con la vittoria odierna la Germani stacca il gruppo delle ultime in classifica e sale a 6 punti. La ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Trento e Brescia - successi dal sogno qualificazione! Ottava sconfitta per Torino : Serata dedicata all’Ottava giornata della prima fase della Eurocup Cup 2018-2019, sono arrivate due pesanti vittorie per Trento e Brescia che si rimettono in corsa per la qualificazione alla prossima fase mentre Torino saluta definitivamente la competizione. ZENIT SAN PIETROBURGO-Trento 99-102 (dopo un tempo supplementare): I dolomitici conquistano una vittoria di lusso su un campo difficilissimo e si rimettono in carreggiata per ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Trento e Torino per l’impresa contro Zenit e Kazan - sfida decisiva per Brescia con il Galatasaray : Tre partite al termine della prima fase a gironi dell’Eurocup 2018-2019 e ultime opportunità di riscatto per le formazioni italiane impegnate. Nella 8a giornata in programma questa settimana, la prima a scendere in campo sarà Trento alle 18.00 di domani, mercoledì 21 novembre, contro lo Zenit San Pietroburgo. Alle 20.30 invece sarà la volta di Brescia contro il Galatasaray e di Torino, che ospita l’Unics Kazan. Dopo un inizio di ...

Risultati Serie A Basket 7ª giornata – Avellino espugna Reggio Emilia - successo casalingo per Bologna su Torino : Avellino vince in trasferta a Reggio Emilia, la Virtus Bologna mantiene il fattore campo e batte Torino: i Risultati della 7ª giornata della Serie A di Basket Dopo il successo di Cremona su Varese nel lunch match, la settima giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due match nel primo pomeriggio. Può sorridere Avellino che trova un importante successo in trasferta a Reggio Emilia, consolidando la posizione Playoff. Gli irpini ...

Basket - Fiat Torino : l'obiettivo è recuperare Delfino e Cusin : ROMA - Rientrata dalla trasferta in Montenegro, la Fiat Torino riprenderà oggi pomeriggio la preparazione in vista del match di campionato di domenica contro la Virtus Bologna . I gialloblù ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Torino sconfitta in Montenegro - Brescia cede contro Andorra dell’ex Vitali : La Fiat Torino non sa davvero vincere in Eurocup. Settima sconfitta consecutiva per la squadra di Larry Brown, che non riesce davvero a trovare la prima gioia in campo europeo. Questa volta i piemontesi sono stati battuti in trasferta dai montenegrini del Mornar Bar per 86-83 al termine di una partita combattuta e che si è deciso solamente nel finale dell’ultimo quarto. Si è arrivati punto a punto con Torino, che è sempre riuscita a ...

Basket : EuroCup - Antivari-Torino 86-83 : ANSA, - TORINO, 14 NOV - Settima sconfitta in altrettante partite di EuroCup di Basket per l'Auxilium Fiat Torino, che perde 86-83 ad Antivari, in Montenegro, contro il Mornar Bar, dicendo addio alle ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento e Brescia per la risalita - Torino quasi per l’onore : La settima giornata della prima fase di EuroCup 2018-2019 sarà, se non fondamentale, almeno di grandissima importanza per due delle tre formazioni italiane impegnate nella seconda coppa europea. Trento, dopo aver perso a Belgrado contro il Partizan, riceve l’ASVEL di Villeurbanne capolista del girone in una partita che sa tanto di ultima spiaggia. Brescia, invece, dopo il successo in trasferta contro l’AS Monaco riaccoglie da ...

Basket - Serie A : Moraschini e Banks lanciano Brindisi - Torino stop : Contro Brindisi arriva un'altra sconfitta per la Fiat Torino. I gialloblù, senza Delfino, McAdoo, Cusin e Cotton e con i due nuovi acquisti Portannese e Jaiteh subito in campo, giocano una partita ...

Basket - Serie A : Torino perde ancora - Brindisi passa al PalaVela 72-66 : Torino-Brindisi, la cronaca L'inizio vede le due squadre piuttosto contratte in attacco, con gli ospiti che conducono 8-7 a metà periodo, in cui si vedono più errori che canestri. Coach Brown regala ...