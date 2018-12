: Bari, sequestro 1,5 t. droga: 2 arresti - TelevideoRai101 : Bari, sequestro 1,5 t. droga: 2 arresti - Telebari : Bari, 2.400 paia di scarpe antinfortunistiche contraffate: il sequestro al porto - Borderline_24 : #Bari, al #Porto sbarcano 2 mila 400 paia di #Scarpe antinfortunistica contraffatte: scatta il #Sequestro… -

I Carabinieri della compagnia di Monopoli, in provincia di, hanno arrestato due giovani brindisini sorpresi a scaricare un gommone carico di 1.500 chilogrammi di marijuana e hashish, per un valore di 14 milioni di euro. L'operazione fa seguito ad indagini volte a contrastare l'attività di trafficanti che sfruttano la rotta adriatica per fare approdare sulle coste pugliesi ingenti carichi di droghe provenienti dai Balcani e dall'Albania.(Di sabato 1 dicembre 2018)