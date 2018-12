Bari | bimbo rifiutato dai compagni perché iperattivo | 17 chiedono di cambiare classe

Bari : bimbo di 7 anni abbandonato dai 17 compagni perché ha un disturbo del comportamento : Diciassette alunni su diciotto di una seconda elementare di Bari hanno chiesto il nulla osta per poter cambiare istituto o sezione pur di non stare in classe insieme a un bambino di sette anni con diagnosi di Adhd, disturbo del deficit dell'attenzione e dell'iperattività.Continua a leggere

Bari - bimbo malato di 40 giorni abbandonato al Pediatrico : gara della solidarietà sui social : Un bimbo di appena 40 giorni è stato abbandonato all'ospedale Pediatrico Giovanni XXIII: la madre è arrivata alla sofferta decisione perché non poteva badare al piccolo che è affetto da una malattia ...

'Sei nero - così diventi bianco' : bimbo aggredito con lo spray a Bari - : Secondo la testimonianza raccolta da Repubblica , alcuni ragazzini avrebbero spruzzato schiuma bianca addosso a un bambino di 8 anni, figlio di un'italiana e di un ivoriano. Il ragazzino aveva cercato ...

