Autonomia | Fontana | Lombardia pronta a partire

liberoquotidiano

: Autonomia. Fontana (Lombardia): “Alla fine la chiederanno anche Regioni che oggi non la vogliono” - BasicLifeSupp : Autonomia. Fontana (Lombardia): “Alla fine la chiederanno anche Regioni che oggi non la vogliono” -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Milano, 1 dic. (AdnKronos) - "Bene Di Maio che, in linea con quanto affermato qualche giorno fa da Salvini, dal Veneto ribadisce in modo chiaro e netto l'esigenza di dare l'il prima possibile. Un percorso che, proprio in virtù del referendum citato da Di Maio, riguarda direttamente anche l