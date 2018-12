Auto dell' Anno 2019 | ecco le magnifiche sette in lizza

USA : 12enne sale sul cofano dell'Auto per protesta - la madre guida per 3 km con lui sopra : Invece di fare scendere il figlio, poco prima salito sul cofano della sua auto, una donna della Pennsylvania (Usa) si è messa alla guida ed ha percorso oltre 3 chilometri. Il fatto senz'altro curioso è avvenuto a Bath. La madre americana ha voluto dare una punizione esemplare al figlio che non si voleva recare dall'odontoiatra, nonostante fosse stato fissato un appuntamento. Il fatto è stato riportato da vari media americani e ripreso anche da ...

Il Vaticano avrà il suo Iban - via libera delle Autorità bancarie Ue : Le istituzioni finanziarie della Santa Sede e del Vaticano a cominciare dallo IOR, la cosiddetta banca vaticana, e dall'APSA (Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica), che oltre agli immobili gestisce un cospicuo portfolio finanziario, sono entrate nell'area SEPA, cioè l'area unica dei pagamenti in euro. È stato il consiglio dell'European Payments Council (EPC) che ha approvato la scorsa settimana questa fondamentale ...

Guidare l'Auto a oltre 100 anni : Giuseppe Predieri ottiene il rinnovo della patente : Giuseppe Predieri ha 102 anni ed ha ottenuto, di recente, il rinnovo della patente di guida; potrà dunque continuare a Guidare la sua auto fino al 2020. Giuseppe, classe 1916, guida ancora la sua Ford Fiesta e scorrazza per le vie dell'Appennino modenese. Lui, ex macellaio residente a Monteombraro, non ha mai fatto un incidente stradale in oltre 70 anni di guida; insomma, è un automobilista modello e per questo la Motorizzazione civile l'ha ...

Spara a un cinghiale a ridosso della carreggiata e carica la carcassa in Auto - denunciato dalla Polizia : Due esplosioni tra Campobasso e Busso nella serata di mercoledì 28 novembre 2018. Allertati dalla popolazione residente, pronto l'intervento degli agenti della Polizia del capoluogo. La Squadra ...

OneDrive per iOS si aggiorna : salvataggio Automatico della posizione nei PDF : Da poco è disponibile al download un nuovo aggiornamento per l’app iOS di OneDrive identificato con la versione 10.43.13. Changelog Abbiamo preso in considerazione il tuo feedback e stiamo lavorando per migliorare l’esperienza di annotazione dei PDF. In questa versione, la tua posizione verrà salvata automaticamente in un PDF, indipendentemente dal fatto che tu chiuda l’applicazione. Fix di bug e miglioramenti generali. Link ...

Pace fiscale - rottamazione delle cartelle e nuove regole per l’Rc Auto : tutte le novità : Il Senato ha approvato il decreto fiscale che passerà ora all'esame della Camera. Molte le novità introdotte durante la discussione a Palazzo Madama: dalla nuova rottamazione ter alle nuove regole sull'Rc auto, dalla riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche al rinnovo del bonus bebè. Ecco cosa cambia.Continua a leggere

Più notizie locali - dal Comune agli orari dell’Autobus : Facebook lancia Today In : Facebook ha annunciato l’avvio di una nuova sezione del social network denominata Today in, che ha l’obiettivo di aggiornare gli utenti su notizie e informazioni locali. Al momento il servizio di informazione locale è operativo in oltre 400 città statunitensi. E da poco Facebook ha lanciato anche un test in Australia. Today in è stato pensato e testato nelle città più isolate, che hanno scarse risorse informative per aggiornare la comunità ...

Automazione e industria 4.0 : nuova collaborazione tra Gruppo Inpeco e l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna : Il Gruppo Inpeco, multinazionale svizzera attiva da quasi 30 anni nel settore della progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di Automazione della medicina di laboratorio, avvia insieme all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa una collaborazione di ricerca nel campo biomedicale, legata allo sviluppo di soluzioni innovative in linea con i principi di Automazione e di industria 4.0. L’attività di ricerca, di ...

Torino - lascia per mesi sull’Auto della ex peluche giganti : arrestato per stalking : Un giovane di ventisette anni è stato arrestato per stalking nella provincia di Torino: lasciava peluche di un metro sul parabrezza della macchina della ex fidanzata con biglietti d’amore e si era addirittura tatuato il volto di lei sulla spalla. Ma lei, esasperata, ha deciso di denunciarlo ai carabinieri.Continua a leggere

LA Auto Show - tra paura del 'vuoto' e calore delle emozioni : Fiamme sul mondo dell'Auto, ma per fortuna sotto controllo al 100%, che enfatizzano la 'passione' per i pistoni roventi, per i turbo portati al calor bianco dai gas di scarico, per le gomme che ...

Speciale infrastrutture : ministro moldavo Economia auspica che Autostrada dell'Unione attraversi fiume Prut : Bucarest, 28 nov 17:45 - , Agenzia Nova, - Le autorità di Chisinau intendono passare il confine attraverso il fiume Prut , confine tra Romania e Moldova, tramite "l'autostrada dell'Unione"... , Rob,

Dazi - Trump minaccia dazi sulle Auto. Il Fmi : "Così crescita globale giù dello 0 - 75%" : Alto debito, spread in aumento ed economia in rallentamento: sono molti i fronti di preoccupazione che rilva il Fondo monetario internazionale in un documento ad hoc per il G20 argentino. Il debito ...

Ponte Morandi - Castellucci (ad Autostrade) : “In corso monitoraggi straordinari della rete. Sicurezza importante” : Non ha risposto ai pm, ma ha spiegato ai pm che Autostrade si sta impegnando in un piano di “monitoraggi straordinari” della rete affidati a società terze. “Ho evidenziato nel dettaglio – ha spiegato Giovanni Castellucci, indagato per il crollo del Ponte Morandi – attraverso una memoria depositata in Procura, che dopo la tragedia di Genova abbiamo promosso un’operazione straordinaria di monitoraggio delle ...