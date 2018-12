Australian PGA | Smith vede il titolo

Golf - European Tour 2019 : Cameron Smith guida l’Australian PGA Championship dopo tre giri - Paratore 47° : dopo tre giri dell’Australian PGA Championship, torneo che si gioca al RACV Golf Pines Resort di Gold Coast, nel Queensland, e che fa parte sia dell’European Tour che del PGA Tour of Australasia, al comando c’è un padrone di casa, Cameron Smith. Già vincitore lo scorso anno, il venticinquenne di Brisbane allunga con una giornata da 67 colpi (5 birdie, totale di -14) sul connazionale Marc Leishman, secondo a -11 (-3 odierno), ...

Golf - Eurotour – Paratore scala la classifica dell’Australian PGA Championship : nel Mauritius Open azzurri ko dopo 2 giri : Renato Paratore scala la classifica dell’Australian PGA Championship: nel Mauritius Open azzurri ko dopo 2 giri Con un ottimo recupero Renato Paratore è salito dall’81° al 41° posto con 143 (73 70, -1) colpi nell’Australian PGA Championship, torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA of Australia, che si sta svolgendo sul percorso del RACV Royal Pines Resort (par 72) a Benowa, sulla Gold Coast nel Queensland in ...

Golf - Australian PGA Championship : Paratore recupera - al comando Cameron Smith : Cameron Smith in testa all’Australian PGA Championship, l’italiano Renato Paratore è salito dall’81° al 41° posto Con un ottimo recupero Renato Paratore è salito dall’81° al 41° posto con 143 (73 70, -1) colpi nell’Australian PGA Championship, torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA of Australia, che si sta svolgendo sul percorso del RACV Royal Pines Resort (par 72) a Benowa, sulla Gold Coast ...

Golf - European Tour 2019 : Cameron Smith balza in testa all’Australian PGA Championship nel secondo giro - Renato Paratore recupera posizioni : Si è concluso anche il secondo giro dell’Australian PGA Championship in scena presso il RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia). Dopo le prime 36 buche si è portato al comando l’australiano Cameron Smith, già vincitore del torneo lo scorso anno. Il 25enne nato a Brisbane, che in carriera ha conquistato anche una vittoria sul PGA Tour, ha realizzato un giro quasi impeccabile, mettendo a segno otto birdie e un solo bogey e ...

Golf – Australian PGA Championship : inizio in salita per Paratore - dominio degli australiani : Australian PGA Championship: partenza in sordina per Renato Paratore Renato Paratore ha iniziato all’81° posto con 73 (+1) colpi l’Australian PGA Championship, torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA of Australia, che si sta svolgendo sul percorso del RACV Royal Pines Resort (par 72) a Benowa, sulla Golf Coast nel Queensland. dominio degli Australiani, peraltro prevedibile essendo in stragrande maggioranza. che occupano la ...

Australian PGA - McLeod e Jager in vetta : Partenza super per Jake McLeod e Matt Jager nell'Australian PGA Championship di golf. A Gold Coast, nel Queensland, nel round d'apertura del torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA ...