Atlantico di Marco Mengoni | il pop-rock e il ritmo latino La recensione

MARCO MENGONI - "Atlantico" È IL NUOVO ALBUM/ Video - 'Mi sento una persona nuova' - IlSussidiario.net : Dopo due anni di attesa MARCO MENGONI è tornato con il suo NUOVO disco, 'Atlantico'. Quindici tracce con sonorità differenti che raccontano i suoi viaggi.

Marco Mengoni torna con 'Atlantico' : c'è anche un duetto con Tom Walker : È un album che profuma di vita e si ispira al viaggio, proprio quello che Marco Mengoni ha intrapreso in questi anni dietro le quinte, in vista della scrittura e della realizzazione dei brani che compongono la tracklist del suo nuovo disco uscito in tutti i negozi e store digitali oggi, 30 novembre. Sono tantissime le novità e gli eventi che coinvolgono in prima persona l'artista, a partire dai tre appuntamenti e showcase previsti a Milano, ...

Marco Mengoni racconta il nuovo album “Atlantico” : guarda la nostra video intervista : <3 The post Marco Mengoni racconta il nuovo album “Atlantico”: guarda la nostra video intervista appeared first on News Mtv Italia.

Marco Mengoni racconta Atlantico - il nuovo album tra velocità e lentezza con una riflessione sul tempo che scorre : Marco Mengoni racconta Atlantico, il nuovo disco di inediti disponibile da oggi, venerdì 30 novembre 2018. Atlantico arriva dopo due anni di silenzio nel corso dei quali Marco ha compiuto un percorso introspettivo ponendosi domande su errori e possibilità. Interrogativi su ciò che poteva aver sbagliato e ciò che invece non aveva mai tentato per paura hanno guidato il suo periodo di pausa, composto anche da una serie di esperienze ...

Atlantico è il nuovo album di Marco Mengoni : Avevamo già parlato del suo talento non solo dal punto di vista vocale, ma anche da quello del gusto di cambiare: stiamo parlando del cantante dei record Marco Mengoni. Ad ogni nuovo album, l'artista lanciato da X factor, non si limita ad "accontentare" i fan andando sul sicuro, ma tenta sempre di stupirli con la sua continua ricerca verso suoni e contaminazioni ancore non esplorati nel panorama musicale italiano. Almeno per quanto riguarda la ...

Esce "Atlantico" - il nuovo album di Marco Mengoni : sono rinato viaggiando : 'Due anni in cui ho scoperto me stesso'. Nel disco anche un duetto con Celentano Marco Mengoni e Adriano Celentano sono l'accoppiata vincente del nuovo album del cantautore romano intitolato Atlantico.

Da Frida Kahlo a Muhammad Alì : ecco l'Atlantico di Marco Mengoni : Mengoni ha superato Mengoni. Il nuovo disco Atlantico, che esce in mezzo mondo con 5 copertine diverse, è ben più di una raccolta di canzoni inedite, e non è neppure soltanto 'un progetto' come lo ...

Marco Mengoni presenta Atlantico : 'Io a Sanremo? Sono vecchio...' : 'La parola chiave del mio nuovo disco è lentezza. Ho dovuto viaggiare molto per scriverlo, ho sorvolato l'Atlantico: da qui il nome dell'album'. Marco Mengoni racconta il suo...

Il 30 novembre esce l’album “Atlantico” di Marco Mengoni e l’anno prossimo va in tour : Milano. «Mi sono accorto che la musica sta cambiando da un po’ di anni e volevo trovare qualcosa che rispecchiasse

Marco Mengoni racconta il viaggio di 'Atlantico' " VIDEOINTERVISTA : Il ritorno a casa "Quando sono rientrato in Italia ho lavorato nello studio di Mauro Pagani che ha una serie di strumenti pazzeschi, anche pezzi unici, provenienti da tutto il mondo. Ho suonato per ...

Marco Mengoni triplica a Milano e Verona : tutte le date dell’Atlantico Tour : #MengoniLIVE2019 – Atlantico Tour: triplicati i concerti a Milano e Verona e raddoppiato lo show a Roma Questo nuovo progetto discografico anticipa il #MengoniLive2019, il Tour prodotto e distribuito da Live Nation che partirà il prossimo 27 aprile da Torino e che, dopo il boom di vendite, triplica le date di Milano (sold-out il concerto del 1 maggio, nuovo show il 4) e di Verona (terza data il 26 maggio sempre nella splendida ...

Tutto il rumore di Atlantico di Marco Mengoni nell’anteprima di La casa Azul (video) : Atlantico di Marco Mengoni sta per arrivare ma le anticipazioni su La casa Azul ci dicono qualcosa in più su quello che sarà il nuovo album di inediti dell'artista di Ronciglione. Il teaser condiviso sui social da Marco Mengoni si conclude proprio con la frase Senti il rumore che fa, che potrebbe essere parte del testo del brano inserito nella tracklist di Atlantico atteso per il 30 novembre. Già noti i brani che entreranno a far parte ...

Il nuovo singolo di Marco Mengoni è Hola (I Say) feat. Tom Walker ed arriva con Atlantico : Si intitola Hola (I Say) il nuovo singolo di Marco Mengoni feat. Tom Walker. Il brano segue il successo dei primi due estratti dal nuovo disco di inediti, Atlantico, e sarà in rotazione radiofonica dal prossimo 30 novembre, parallelamente alla disponibilità dell'album nei negozi e in digitale. Hola (I Say) è stato presentato dal vivo per la prima volta, in anteprima, nel corso del concerto di Tom Walker a Milano, quando Mengoni ha calcato a ...

Svelato il programma di Atlantico Fest di Marco Mengoni per la presentazione del nuovo album : Il programma di Atlantico Fest di Marco Mengoni ci introduce nel mondo del nuovo album che sarà rilasciato il 30 novembre proprio con il titolo di Atlantico, per richiamare l'oceano di emozioni che ha voluto includere nella sua prossima prova di studio. I Festeggiamenti per il ritorno in musica dopo i singoli Voglio e Buona Vita avranno inizio il 29 novembre con i primi eventi alla Torre Velasca, per continuare poi con le prime sessioni live ...