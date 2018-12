Atalanta-Napoli | tutte le quote

Atalanta-Napoli - gli ultras minacciano cori : la partita rischia di essere sospesa : Si gioca la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si concluderà con il botto e con la partita tra Atalanta e Napoli. Nelle ultime ore non sono mancati i momenti di tensione, in un comunicato stampa la Curva Nord di Bergamo prende posizione contro le nuove rigide sanzioni per i cori, non quelli razzisti (“sempre schifato i cori beceri e gli ululati razzisti”), ma che per gli ultras nerazzurri sono semplici sfottò. ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2018-2019 : grande attesa per Roma-Inter e Fiorentina-Juventus - il Napoli con l’Atalanta per ripartire : Tra domani, sabato 1 dicembre, e lunedì 3 dicembre si svolgerà la quattordicesima giornata del campionato italiano di Seria A 2018-2019 di Calcio. Diverse le sfide interessanti, anche se l’incontro più atteso è sicuramente quello tra Roma e Inter alle 20.30 di domenica sera. Da non perdere però anche la partita tra Fiorentina e Juventus di sabato alle 18.00, il match delle 12.30 di domenica tra il Milan di Gattuso e il sorprendente Parma e ...

Atalanta-Napoli - la sfida degli ultrà : «Non siamo napoletani - sì ai cori» : Un messaggio chiaro ed inquietante, fin dal titolo: «Noi non siamo napoletani». Gli ultras dell'Atalanta rivendicano il diritto di «sfottò» tra tifoserie,...

Atalanta-Napoli - le probabili formazioni : dubbio Milik-Mertens : Sarà un match di lusso quello che la sera di lunedì 3 Dicembre, inizio ore 20.30, chiuderà la 14° giornata della Serie A 2018-2019. All’Azzurri d’Italia di Bergamo va di scena il confronto tra l’Atalanta di Gasperini e il Napoli di Ancelotti. Per i bergamaschi si tratta di riscattare il ko contro l’Empoli di domenica […] L'articolo Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: dubbio Milik-Mertens proviene da Serie A ...

Atalanta - Gasperini in esclusiva : 'Contro il Napoli come con l'Inter. Vogliamo tornare a essere 'ammazza-grandi'' : E questo in generale, nel mondo e non solo in Italia. C'è meno specificità del ruolo di prima punta, forse perché magari non ci sono grandissimi interpreti, allora ci si adatta in un altro modo. Com'...

Atalanta-Napoli - storia e ricorsi di una sfida imprevedibile : Gasperini - la bestia nerazzurra : Una sfida dal risultato imprevedibile: Atalanta - Napoli negli ultimi anni è sempre stata una gara che dava l'impressione di poter finire in qualsiasi modo. Non è un caso che gli ultimi cinque ...

Napoli - Callejon e Mertens a riposo contro l'Atalanta : turnover per Ancelotti : Ha svolto lavoro differenziato, Raul Albiol. Con lui, anche Mario Rui, colpito duro mercoledì sera, contro la Stella Rossa. Il recupero del difensore spagnolo avverrà per gradi, la caviglia distorta ...

Atalanta-Napoli tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Atalanta-Napoli? La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A HD, canale 202 del satellite, e sul canale 373 del Digitale Terrestre. Quali sono i precedenti ...

Atalanta - ricorso per Ilicic : sarà comunque out contro il Napoli : Secondo Sky Sport, il club orobico punta alla riduzione ad un turno: a prescindere dall'esito del ricorso, il calciatore sarà assente nel prossimo turno di campionato, in cui la Dea affronterà il ...

Serie A - il Napoli bloccato dal Chievo in casa. Atalanta ko ad Empoli : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Udinese, Juventus e Inter, la tredicesima giornata di Serie A è proseguita con il derby emiliano delle 12:30 vinto dal Parma di D'Aversa per 2-1 sul Sassuolo di Roberto De Zerbi grazie ai gol di Gervinho e Bruno Alves. Nel pomeriggio si sono giocate tre partite con il Napoli di Carlo Ancelotti che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0, in casa, contro il Chievo Verona di Mimmo Di Carlo. ...

Atalanta-Inter 4-1 - Napoli solo al secondo posto : Terzo stop per Spalletti Successo netto e meritato per l’Atalanta di Gasperini, che abbatte in casa l’Inter per 4-1. Un risultato clamoroso, la squadra di Spalletti era la miglior difesa del campionato, e ora perde il secondo posto a favore del Napoli. Fin dai primi minuti, si capisce che non sarà un lunch match facile per l’Inter. I bergamaschi padroni di casa sfiorano due volte il gol nei primi sei minuti, poi vanno in ...

Atalanta-Inter alle 12.30 La Diretta I nerazzurri a caccia del Napoli : Atalanta e Inter aprono il programma domenicale della 12a giornata di Serie A con la sfida delle ore 12.30: i bergamaschi vengono da 3 vittorie consecutive, due delle quali in trasferta, e continuano ...