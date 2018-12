Atalanta-Napoli a rischio sospensione? Data | programma | orario d’inizio e tv | allarme

Atalanta - Duvan Zapata : 'Ora un gol contro il Napoli' : Duvan Zapata vuole il gol dell'ex. L'attaccante dell'Atalanta ha dichiarato al Corriere dello Sport in vista della sfida col Napoli: 'Affetto eterno per quei colori e per la città dove è nato mio figlio, ma spero di far vincere l'Atalanta. Temo Koulibaly , se non lo superi tre volte non pui ...

L’Eco di Bergamo : «Atalanta-Napoli - stop ai cori-equivoci : sosteniamo la squadra» : Il commento Ieri abbiamo riportato il comunicato degli ultras della Curva Nord di Bergamo, decisi a rivendicare il loro diritto a «cori campanilistici contro Napoli». Una posizione coerente, secondo i supporter nerazzurri, con gli insulti “Odio Bergamo” e “Bergamasco contadino” che si sentono in tutti gli stadi d’Italia. Oggi L’Eco di Bergamo, quotidiano della città lombarda, invita i tifosi atalantini a ...

Ecco la probabile formazione di Atalanta-Napoli del Napolista al bar : Il Napolista al bar consueto appuntamento con Raffaello, Francesca e Ilaria per provare a indovinare la formazione che mister Ancelotti metterà in campo lunedì sera contro l’Atalanta. Ospiti di questa puntata Adolfo e Marcello che si cimentano nel difficile compito di allenatori del Napoli, scegliendo se confermare la coppia Insigne-Mertens o lasciar riposare uno dei due e schierare titolare Milik. Solo Ancelotti lunedì ci dirà chi avrà ...

Atalanta-Napoli - tutte le quote : Atalanta e Napoli scendono in campo lunedì alle 20.30 all'Atleti Azzurri d'Italia per il match di chiusura del quattordicesimo turno di Serie A. I padroni di casa, noni in classifica con 18 punti, ...

Atalanta-Napoli - gli ultras minacciano cori : la partita rischia di essere sospesa : Si gioca la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si concluderà con il botto e con la partita tra Atalanta e Napoli. Nelle ultime ore non sono mancati i momenti di tensione, in un comunicato stampa la Curva Nord di Bergamo prende posizione contro le nuove rigide sanzioni per i cori, non quelli razzisti (“sempre schifato i cori beceri e gli ululati razzisti”), ma che per gli ultras nerazzurri sono semplici sfottò. ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2018-2019 : grande attesa per Roma-Inter e Fiorentina-Juventus - il Napoli con l’Atalanta per ripartire : Tra domani, sabato 1 dicembre, e lunedì 3 dicembre si svolgerà la quattordicesima giornata del campionato italiano di Seria A 2018-2019 di Calcio. Diverse le sfide interessanti, anche se l’incontro più atteso è sicuramente quello tra Roma e Inter alle 20.30 di domenica sera. Da non perdere però anche la partita tra Fiorentina e Juventus di sabato alle 18.00, il match delle 12.30 di domenica tra il Milan di Gattuso e il sorprendente Parma e ...

Atalanta-Napoli - la sfida degli ultrà : «Non siamo napoletani - sì ai cori» : Un messaggio chiaro ed inquietante, fin dal titolo: «Noi non siamo napoletani». Gli ultras dell'Atalanta rivendicano il diritto di «sfottò» tra tifoserie,...

Atalanta-Napoli - le probabili formazioni : dubbio Milik-Mertens : Sarà un match di lusso quello che la sera di lunedì 3 Dicembre, inizio ore 20.30, chiuderà la 14° giornata della Serie A 2018-2019. All’Azzurri d’Italia di Bergamo va di scena il confronto tra l’Atalanta di Gasperini e il Napoli di Ancelotti. Per i bergamaschi si tratta di riscattare il ko contro l’Empoli di domenica […] L'articolo Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: dubbio Milik-Mertens proviene da Serie A ...

Atalanta-Napoli a rischio stop - gli ultrà : 'Non siamo napoletani - si a cori e sfottò' : Un messaggio chiaro ed inquietante, fin dal titolo: 'Noi non siamo napoletani'. Gli ultras dell'Atalanta rivendicano il diritto di 'sfottò' tra tifoserie, escludendo però al tempo stesso ogni volontà ...

Atalanta - Gasperini in esclusiva : 'Contro il Napoli come con l'Inter. Vogliamo tornare a essere 'ammazza-grandi'' : E questo in generale, nel mondo e non solo in Italia. C'è meno specificità del ruolo di prima punta, forse perché magari non ci sono grandissimi interpreti, allora ci si adatta in un altro modo. Com'...

Atalanta-Napoli - storia e ricorsi di una sfida imprevedibile : Gasperini - la bestia nerazzurra : Una sfida dal risultato imprevedibile: Atalanta - Napoli negli ultimi anni è sempre stata una gara che dava l'impressione di poter finire in qualsiasi modo. Non è un caso che gli ultimi cinque ...

Atalanta-Napoli - la sfida degli ultrà : «Non siamo napoletani - si ai cori» : «Bergamo sarà il banco di prova per l'ennesimo strumento di repressione. Noi non prendiamo in considerazione la possibilità di essere privati degli sfottò fra...

Napoli - Callejon e Mertens a riposo contro l'Atalanta : turnover per Ancelotti : Ha svolto lavoro differenziato, Raul Albiol. Con lui, anche Mario Rui, colpito duro mercoledì sera, contro la Stella Rossa. Il recupero del difensore spagnolo avverrà per gradi, la caviglia distorta ...

Atalanta-Napoli tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Atalanta-Napoli? La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A HD, canale 202 del satellite, e sul canale 373 del Digitale Terrestre. Quali sono i precedenti ...