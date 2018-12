Atalanta | Gomez suona la carica | “sono stufo di sentire che non siamo da Europa | ne

Atalanta - Gomez : 'Noioso il dominio della Juve - spero che le milanesi tornino ad alto livello' : Il papu Gomez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: 'La verità è che nessuno riesce ancora a stare dietro alla Juve. Magari l'anno scorso il Napoli è stato molto vicino, ma la Juve riesce a trovare la forza, la mentalità vincente per non mollare ...

Serie A Atalanta - Gomez : «Nessun rimpianto se non dovessi andare a una big» : Alejandro Gomez , argentino dell' Atalanta , parla ai microfoni di Sky Sport Uno, a "I Signori della Serie A", in onda domani alle 23.30: "Ho fatto comunque bene, a Catania abbiamo fatto la storia, ...

Atalanta - Gomez : 'Mi chiamano Papu ma ero Pjojo. Simeone mi voleva all'Atletico' : L'attaccante dell' Atalanta Alejandro Gomez ha parlato della sua carriera in un'intervista a Sky Sport: Da dove arriva il soprannome Papu? Deriva da mia mamma. Lei mi chiamava così affettuosamente. All'inizio mi chiamavano 'piojo' come Claudio Lopez, quello della Lazio. E' un po' brutto come ...

Atalanta - Papu Gomez protagonista del secondo episodio di Star Interview : Prosegue la serie "Star Interview" organizzata da Star Casinò con i giocatori dell'Atalanta, pronti a soddisfare le curiosità dei tifosi L'articolo Atalanta, Papu Gomez protagonista del secondo episodio di Star Interview è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atalanta-Inter 4-1 : gol e highlights. Reti di Hateboer - Mancini - Djimsiti e Papu Gomez. Inutile rigore di Icardi : Atalanta-Inter 4-1 9' Hateboer, A,, 47' rig. Icardi, I,, 62' Mancini, A,, 88' Djimsiti, A,, 94' Gomez, A, Atalanta, 3-4-1-2,: Berisha; Toloi, 56' Castagne,, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, ...

Serie A - Atalanta-Inter 4-1 : gol di Hateboer - Icardi - rigore - - Mancini - Djimsiti e Gomez : Un'Inter irriconoscibile cade 4-1 a Bergamo. La dura legge dell'ex Gasperini condanna la squadra di Spalletti alla terza sconfitta stagionale. Primo tempo di marca totalmente atalantina con il ...

LIVE Atalanta-Inter - Serie A calcio in DIRETTA : derby lombardo d’alta classifica - sfida tra Gomez e Icardi : In programma alle 12:30 Atalanta-Inter, primo anticipo domenicale della dodicesima giornata di Serie A. Le due squadre nerazzurre vengono entrambe da un buon periodo di forma: gli orobici sono reduci da 3 successi molto convincenti contro Chievo, Parma e Bologna che hanno permesso loro di recuperare fino all’undicesima posizione dopo un avvio pessimo, mentre i biscioni sono a 7 vittoria consecutive in campionato e hanno raggiunto a grandi ...

Atalanta - Gomez di nuovo papà : è nato Milo : L’Atalanta ha comunicato che “oggi è nato il piccolo Milo, terzogenito di casa Gomez“. “Mamma Linda e il bimbo, che alla nascita pesava circa 3 chili, stanno bene per la grandissima gioia di papà Alejandro. L’arrivo di Milo è stato festeggiato da mamma, papà, dal fratellino Bautista e dalla sorellina Costantina. Da parte di tutta la famiglia Atalanta le più sincere congratulazioni. Benvenuto Milo“, si ...

Atalanta - Gasperini : 'Finalmente Ilicic - per noi è fondamentale. Gomez? Ha sbagliato tanto' : Gian Piero Gasperini , allenatore dell' Atalanta , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Parma: 'Le partite sono tutte difficili ed equilibrate, c'è voluta un po' di pazienza, poi è andato tutto bene. I gol non sono mai stati un problema per questa squadra, dopo ...

Chievo-Atalanta - Gomez : “Ci pesa essere fuori dall’Europa” : “La motivazione più grande per la squadra era l’Europa League, da quando non c’è più questo ci pesa” sottoscritto e approvato da Alejandro, Papu, Gomez ai microfoni di Sky Sport. Il leader dello spogliatoio della Dea analizza così il momento no dell’Atalanta in vista del trittico Chievo-Parma-Bologna prima del big match con l’Inter al Brumana dall’11 Novembre. […] L'articolo Chievo-Atalanta, Gomez: ...

Serie A Atalanta - Gomez : «Classifica rischiosa - dobbiamo riprenderci» : BERGAMO - " Ora affrontiamo tante squadre che hanno bisogno di punti, ma anche noi abbiamo l'esigenza di migliorare la nostra classifica ". Il Papu Gomez ai microfoni di Sky Sport 24, parla della prossima gara contro il Chievo . " Nelle ultime partite abbiamo fatto solo due gol , eppure ne abbiamo fatti otto col Sarajevo , 3 con Haifa e Roma , quattro con il Frosinone . E'...

Atalanta - Gomez : “Peccato per l’Europa League - ora rialziamoci in campionato” : “Ora affrontiamo tante squadre che hanno bisogno di punti, ma anche noi abbiamo l’esigenza di migliorare la nostra classifica“. Così Alejandro Gomez, ai microfoni di Sky Sport 24, a due giorni dalla sfida in casa del Chievo. “Nelle ultime tre partite abbiamo fatto solo due gol – spiega l’attaccante -, eppure ne abbiamo segnati 8 col Sarajevo, 3 con Haifa e Roma, quattro con il Frosinone. È un periodo che ...

Fiorentina-Atalanta 0-0 - La diretta Gomez vicino al gol in due occasioni : Segui la cronaca in diretta della partita tra Fiorentina e Atalanta. Dopo gli ultimi due pareggi i nerazzurri vogliono tornare a gustare i tre punti. Contro i viola non sarà facile.

Serie A - Atalanta-Torino : 0-0. Gomez e Belotti non brillano : Dea più in palla, ma poco incisiva. Granata sulla difensiva, ancora sotto shock dopo la batosta col Napoli. Questa, in sintesi, è Atalanta-Torino. Un match in gran parte bloccato in cui, alla fine, "...