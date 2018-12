Asp Ragusa eroga anticipo retribuzione di indennità al personale

Istanza nuovi soggetti disabili : Asp di Ragusa pubblica avviso : pubblica to sul sito dell'Asp di Ragusa l' avviso pubblico per la presentazione delle richieste per i nuovi soggetti disabili gravissimi

Ragusa - rilascio tesserini per trAsporto gratuito Ast per disabili : rilascio tesserini per trasporto gratuito A.S.T. per disabili a Ragusa. La presentazione delle istanze dal 1 ottobre e fino all'8 novembre