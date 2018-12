Ascolti tv | male Bonolis | ' Prodigi' al debutto batte l' ultima di ' Scherzi a Parte'

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L’Allieva 20.1% - flop per il GF Vip (16.9%). Male W L’Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle Ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) : Maria Monsè e Ilary Blasi Nella serata di ieri, su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.55 – la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share (qui quello che è successo minuto per minuto). Grande Fratello Vip Night (durata 5 minuti) segna 1.496.000 spettatori e il 25.1%. Su Rai2 Pechino Express ha ...

L'Eredità - 'adesso per Flavio Insinna si mette male' : Gerry Scotti - Ascolti in risalita : Gli ascolti registrati lo scorso 8 novembre destano più di una preoccupazione. Secondo Giuseppe Candela, esperto di tv e Auditel, 'si mette male per Insinna , L'Eredita si ferma al 18,5%-22%. Caduta ...

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L’Allieva 20.1% - minimo storico per il GF Vip (16.9%). Male W L’Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle Ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) : Maria Monsè e Ilary Blasi Nella serata di ieri, su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.55 – la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share (qui quello che è successo minuto per minuto). Grande Fratello Vip Night (durata 5 minuti) segna 1.496.000 spettatori e il 25.1%. Su Rai2 Pechino Express ha ...

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L’Allieva 20.1% - minimo storico per il GF Vip (16.9%). Male W L’Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle Ragazze (6%) : Maria Monsè e Ilary Blasi Nella serata di ieri, su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.55 – la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share (qui quello che è successo minuto per minuto). Su Rai2 Pechino Express ha interessato 1.257.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Die Hard – Un ...

Ascolti TV | Lunedì 29 ottobre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 22.66% (5 - 2 mln) - GF VIP 21.16% (3 - 9 mln). Male Quarta Repubblica (2.76%). Boom Geo (13.18%) che tallona La Vita in Diretta (14.2%) : GF Vip: Monte e Sala Nella serata di ieri, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.245.000 spettatori pari al 22.66% di share. Su Canale 5 – dalle 21.40 alle 0.40 – la settima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.876.000 spettatori pari al 21.16% di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato 1.238.000 spettatori pari al 5.49% di share. Su Italia 1 Homefront ha ...

Ascolti TV | Lunedì 29 ottobre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 22.7% (5 - 2 mln) - GF VIP 21.2% (3 - 9 mln). Male Quarta Repubblica (2.8%) : GF Vip: Monte e Sala Nella serata di ieri, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.245.000 spettatori pari al 22.66% di share. Su Canale 5 – dalle 21.40 alle 0.40 – la settima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.876.000 spettatori pari al 21.16% di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato 1.238.000 spettatori pari al 5.49% di share. Su Italia 1 Homefront ha ...

Ascolti TV | Domenica 21 ottobre 2018. L’Isola di Pietro 15.27% - Fazio 14.62%-12.79%. Giletti in calo (5.26%) - male Giusti sul Nove (1.1%). In sovrapposizione : Venier 16.09% - D’Urso 16.28% : Gianni Morandi Su Rai1 nella serata di ieri, Domenica 21 ottobre 2018, – dalle 20.39 alle 22.38 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.62% di share mentre – dalle 22.42 alle 0.08 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.121.000 spettatori pari al 12.79% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 23.44 – l’esordio della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv - Carlo Conti imbattibile : si mette male per Marco Bocci : Il varietà di Rai1 si conferma leader della prima serata del venerdì totalizzando 4.527.000 spettatori e il 22.2% di share...

Caterina Balivo e l'inaspettata frecciata a Mara Venier sugli Ascolti : «Porta male - non ha vinto» : Vieni da me , a poche ore dalla diffusione dei dati auditel di Domenica In , Caterina Balivo sorprende i telespettatori con una frase davvero inaspettata sul conto di Mara Venier . Alla Aureli, ...

Caterina Balivo - frecciata sugli Ascolti a Mara Venier : 'Porta male - non vince' : A Vieni da me, a poche ore dalla diffusione dei dati auditel di Domenica In, Caterina Balivo sorprende i telespettatori con una frase davvero inaspettata sul conto di Mara Venier. Ad Emanuela Aureli , ...

Ascolti TV | Venerdì 5 ottobre 2018. Tale e Quale Show 20.8% - male Solo (11.3%). Pomeriggio Cinque (18.8%-18.2%-14.9%) stacca Vita in Diretta (14.3%) : Carlo Conti e Guendalina Tavassi (che imita Cher) Nella serata di ieri, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.350.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Solo ha raccolto davanti al video 2.507.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 875.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Viaggio nell’Isola Misteriosa ha intrattenuto 1.481.000 spettatori (6.3%). ...

Ascolti TV | Venerdì 5 ottobre 2018. Tale e Quale Show 20.8% - male Solo (11.3%) : Carlo Conti e Guendalina Tavassi (che imita Cher) Nella serata di ieri, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.350.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Solo ha raccolto davanti al video 2.507.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 875.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Viaggio nell’Isola Misteriosa ha intrattenuto 1.481.000 spettatori (6.3%). ...