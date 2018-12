Arturo Parisi ci spiega perché il Pd ha abbandonato la sua missione

ilfoglio

(Di sabato 1 dicembre 2018) Roma. Il Pd, dicono i sondaggi, non riesce a schiodarsi da quel diciassette per cento " ma è normale, non ha una leadership né una direzione politica " e trova il modo di perdere tempo e occasioni per rialzarsi.vede del masochismo nella scelta di indire le primarie il 3 marzo per scegliere il prossimo leader. Anchel'...