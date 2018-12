Fiere : Artigiano in Fiera sigla accordo con Egitto e Madagascar (3) : (Mi) - "In Africa c'è tanta imprenditorialità di necessità. Noi vogliamo diventare - ha aggiunto Frank Cinque, direttore generale di E4Impact Foundation, spin off dell'Università Cattolica - imprenditorialità di opportunità: che queste aziende possano avere le capacità gestionali per strutturarsi, p

Fiere : Artigiano in Fiera sigla accordo con Egitto e Madagascar (2) : (Mi) - "Questo nuovo modello di relazione, le cui fondamenta sono la formazione professionale e la formazione imprenditoriale, è promosso - ha ricordato ancora il presidente di Gestione Fiere - in collaborazione con alcuni tra i più importanti centri di formazione professionali italiani e E4impact.

Fiere : Artigiano in Fiera sigla accordo con Egitto e Madagascar : Rho (Mi), 1 dic. (AdnKronos) - Un accordo con Egitto e Madagascar è stato siglato oggi in occasione della ventitreesima edizione di Artigiano in Fiera che, a Fieramilano, per nove giorni, porta nel quartiere espositivo di Rho-Pero oltre 3mila stand, 150mila tipologie di prodotto provenienti da 100 p

Fiere : da domani al via a Milano 'Artigiano in Fiera' : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - Prende il via domani la 23esima edizione di Artigiano in Fiera. A FieraMilano di Rho-Pero, alle porte di Milano, per nove giorni, torna la manifestazione che conta oltre 3mila stand espositivi, 150mila tipologie di prodotto provenienti da 100 Paesi su una superficie esp

Artigiano IN FIERA 2018/ Quelle mani che pensano - e fanno - oggetti belli per tutti noi - IlSussidiario.net : La figura dell'ARTIGIANO è un prototipo di modernità: lavora sempre per un "qualcuno" che il più delle volte non conosce, ma di cui legge bisogni e sogni

Artigiano in Fiera - offerte di Natale e anomalie : le ultime da Wind Tre : Wind Tre parteciperà all'Artigiano in Fiera proponendo alcune offerte specifiche. In vista delle festività di Natale, Tre inizia a proporre le prime promozioni dedicate, mentre invia alcuni avvisi agli utenti per la regolarizzazione dei documenti. L'articolo Artigiano in Fiera, offerte di Natale e anomalie: le ultime da Wind Tre proviene da TuttoAndroid.

L'Artigiano in Fiera 2018 : negli stand è possibile fare gli assaggi gratis : Edizione numero 23 delL'Artigiano in Fiera, l'attesa Fiera internazionale del settore dedicata all'artigianato mondiale con stand provenienti da tutto il mondo. Per Milano, oltre alla classica Fiera degli Oh bej oh bej prevista per la giornata di sant'Ambrogio (il 7 dicembre), è uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. La Fiera si svolgerà da domani, sabato 1° dicembre, a domenica 9 dicembre alle porte di Milano, alla Fiera di ...

Con 'Artigiano in Fiera' un ponte con l’Africa : Milano, 27 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Prenderà il via sabato 1° dicembre la ventitreesima edizione di 'Artigiano in Fiera': a Fieramilano (Rho-Pero), per nove giorni, oltre 3mila stand espositivi, 150mila tipologie di prodotto provenienti da 100 Paesi e rappresentate su una superficie espositiva d

Artigiano IN FIERA 2018/ Alla scoperta del Padiglione 5 : prodotti in rafia - teck - carta - legno e ceramica - IlSussidiario.net : Dall'Europa all'Oceania, una serie di stand consentono di fare un rapido "giro del mondo" immersi tra materiali e tecniche artigianali molto diverse

Artigiano IN FIERA 2018/ Alla scoperta del Padiglione 3 : dai frantoi sostenibili alle scarpe "vegane" - IlSussidiario.net : Negli stand sono presenti artigiani della Calabria e delle Marche con i loro prodotti. E poi tre eccellenze dall'Umbria e una delizia dal Trentino

Artigiano IN FIERA 2018/ I numeri della XXIII edizione : 3mila stand e 150mila tipologie di prodotti - IlSussidiario.net : Intiglietta , presidente Ge.Fi., : "A Milano gli artigiani presentano prodotti autentici, originali e di qualità, generando un'economia a dimensione umana"

Fiere : 'Artigiano in Fiera' - a Milano la nove giorni dell'artigianato : I visitatori potranno, infatti, ammirare la maestria degli artigiani in performance live e assistere agli spettacoli con danze e canti tradizionali, che animeranno la manifestazione ogni giorno. Un'...

