Ariana Grande batte Selena Gomez su Spotify

Il video di Thank You - Next di Ariana Grande omaggia le commedie cult degli anni Duemila con ironia : Grazie a una serie di anteprime e indizi apparsi sui social era diventato dubito chiaro che il video di Thank You, Next di Ariana Grande sarebbe stato un remake di alcune commedie cult degli anni Duemila. E il rilascio del video, venerdì 30 novembre, ha confermato le attese. Oltre a Mean Girls e Legally Blonde (La rivincita delle bionde), cui avevano accennato già i trailer divulgati nelle ultime settimane, altri film di riferimento del video ...

Quello che ha imparato Ariana Grande dopo l’attentato : «Ama il più rumorosamente possibile» : Ariana Grande e Pete DavidsonAriana Grande e Pete DavidsonAriana Grande e Pete DavidsonAriana Grande e Pete DavidsonGli ultimi mesi per Ariana Grande non sono stati per niente semplici. La morte dell’ex fidanzato MacMiller prima; la rottura con l’uomo che avrebbe dovuto sposare, il comico Pete Davidson, dopo. Sullo sfondo, sempre presente, il dolore per l’attentato di Manchester al termine del suo concerto del maggio 2017, in ...

Ariana Grande ha condiviso la toccante lettera che aveva scritto ai fan dopo la tragedia di Manchester : ... " Lo spirito della gente di Manchester, le famiglie colpite da questa orrenda tragedia e i miei fan in tutto il mondo hanno lasciato un segno su tutti noi per il resto delle nostre vite ". "Il loro ...

Ariana Grande ha condiviso la toccante lettera che aveva scritto ai fan dopo la tragedia di Manchester : Forza Ari The post Ariana Grande ha condiviso la toccante lettera che aveva scritto ai fan dopo la tragedia di Manchester appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande in abito da sposa nel behind the scene del video di “Thank U - Next” : F-A-V-O-L-O-S-A The post Ariana Grande in abito da sposa nel behind the scene del video di “Thank U, Next” appeared first on News Mtv Italia.

Il documentario sul Dangerous Woman Tour di Ariana Grande con concerti e backstage è su Youtube - video - : ... Dangerous Woman Diaries che porta i fan dietro le quinte della produzione dell'ultimo album e Tour della cantautrice, mostrando scene inedite dei concerti con cui ha girato il mondo e dell'...

Il documentario sul Dangerous Woman Tour di Ariana Grande con concerti e backstage è su Youtube (video) : La popstar di Sweetener ha scelto il canale più democratico per diffondere il suo ultimo progetto: il documentario sul Dangerous Woman Tour di Ariana Grande è disponibile da giovedì 29 novembre su Youtube col primo episodio. Si tratta di un documentario in quattro parti intitolato Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries che porta i fan dietro le quinte della produzione dell'ultimo album e Tour della cantautrice, mostrando scene inedite dei ...

Ariana Grande : il documentario Dangerous Woman Diaries uscirà DOMANI! : Finalmente <3 The post Ariana Grande: il documentario Dangerous Woman Diaries uscirà DOMANI! appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : il documentario Dangerous Woman Diares uscirà DOMANI! : Finalmente <3 The post Ariana Grande: il documentario Dangerous Woman Diares uscirà DOMANI! appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : Lindsay Lohan ha detto la sua sul tributo a “Mean Girls” nel video di “Thank U - Next” : L'attrice era la protagonista della famosa pellicola The post Ariana Grande: Lindsay Lohan ha detto la sua sul tributo a “Mean Girls” nel video di “Thank U, Next” appeared first on News Mtv Italia.

The 1975 hanno realizzato una cover di “Thank U - Next” e Ariana Grande ha molto apprezzato : Ariana approved The post The 1975 hanno realizzato una cover di “Thank U, Next” e Ariana Grande ha molto apprezzato appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha pubblicato il trailer del video di “Thank U - Next” : C'è anche Troye Sivan! The post Ariana Grande ha pubblicato il trailer del video di “Thank U, Next” appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : il video di “Thank U - Next” dovrebbe uscire questo venerdì! : Can't wait <3 The post Ariana Grande: il video di “Thank U, Next” dovrebbe uscire questo venerdì! appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande - via l’anello di fidanzamento (e le altre che invece se lo tengono) : Ariana Grande e Pete DavidsonAriana Grande e Pete DavidsonAriana Grande e Pete DavidsonAriana Grande e Pete Davidson«Eccolo indietro, e grazie per il pensiero». Ariana Grande ha ufficialmente restituito all’ex fidanzato Pete Davidson l’anello di fidanzamento da 93mila dollari che lui le aveva regalato lo scorso giugno. La cantante americana, però, è un’appassionata di brillanti, così ha deciso di mettersene un altro al dito, stavolta in nome ...