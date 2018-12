Arezzo | il ladro ammazzato non era incensurato | ma un pericoloso latitante

Arezzo - il ladro ucciso durante la rapina era un latitante con precedenti : Il ladro moldavo ucciso da Fredy Pacini durante un tentativo di furto non si chiama Tonjoc, ma Mircea Vitalie. Questo perché nella sua patria è possibile scrivere sul passaporto il nome della moglie. Il ventinovenne, da quanto sta emergendo dalle indagini, non era incensurato in Italia ma era un latitante, colpito da ordine di carcerazione della procura di Milano. A suo carico ci sono, infatti, numerosi precedenti, sempre per furto.Dall'autopsia ...

Ladro ucciso ad Arezzo - Fredy Pacini non risponde a pm - : Il commerciante che ha sparato all'interno della sua azienda, resta in silenzio davanti al magistrato. Eseguita l'autopsia sulla vittima: l'uomo raggiunto da due proiettili è morto per uno choc ...

Arezzo - uccide ladro in azienda : Fredy Pacini si avvale della facoltà di non rispondere : Il commerciante toscano è comparso davanti al pm. L'autopsia conferma che il ventinovenne moldavo, colpito mentre tentava di fuggire, è morto per uno shock emorragico

Sono due e non 38 i furti subiti dal commerciante di Arezzo che ha ucciso il ladro : Sei denunce in 4 anni, di cui solo due a seguito di un furto consumato, le altre quattro per tentato furto. Fredy Pacini, il commerciante di Arezzo che l'altra notte ha sparato a due presunti ladri in fuga uccidendone uno, non aveva quindi subito ben 38 furti in pochi anni. A chiarire la questione all'Agi è il comandante del nucleo operativo dei carabinieri di Arezzo, Giovanni Rizzo. "A noi risultano sei denunce da parte ...

Arezzo - i carabinieri smentiscono il gommista che ha ucciso il ladro : “Non risultano 38 furti” : Il capitano dei carabinieri Monica Dallara, comandante della stazione di Cortona, intervistata da Fanpage.it, smentisce quanto raccontato da Fredy Pacini: "Nel 2014 denunciò due furti. Da allora afferma di vivere all'interno della sua azienda ma, negli ultimi quattro anni, risultano soltanto altre quattro denunce per tentativo di furto. Perciò non 38 ma quattro, e non furti ma tentativi di furto". Anche la stessa avvocatessa di Pacini ha ammesso ...

Uccide il ladro - indagato gommista ad Arezzo. Salvini : «Io sto con chi si difende» : Il caso nell’Aretino. Il commerciante ha sparato cinque colpi. La telefonata di solidarietà del vicepremier

