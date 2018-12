Arezzo | fiaccolata di 1500 persone per il gommista che ha sparato I cori | “Legittima

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 dicembre 2018) Circahanno sfilato per le strade di Monte San Savino, in provincia di, dove il 28 novembre scorso ile proprietario di azienda, Fredy Pacini, ha ucciso un ladro, sorprendendolo di notte nella propria ditta. “Legittima difesa, legittima difesa“, hanno scandito i manifestanti. Presenti anche i sindaci della Valdichiana con la fascia tricolore.Pacini, che è indagato per eccesso di legittima difesa, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di fronte al pm.L'articolodiper ilche ha. I: “Legittima difesa”, “Fredy, Fredy” proviene da Il Fatto Quotidiano.