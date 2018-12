Archeologia | itinerari museali subacquei nell’area di Capo Rizzuto

meteoweb.eu

(Di sabato 1 dicembre 2018) Nuoviarcheologiciin Calabria. I fondali dell’Area marina protetta, lungo le coste della provincia di Crotone, custodiscono tesori archeologici come i blocchi in marmo bianco trasportati da una nave lapidaria naufragata probabilmente in età romano-imperiale.Testimonianze culturali come queste potranno essere visitate, a partire dall’estate 2019, attraversograzie “Bluemed“, un progetto di cui l’Università della Calabria è soggetto attuatore, teso alla valorizzazione dei numerosi relitti di varie epoche presenti nella riserva marinaNel corso del workshop “subacquea e turismo sostenibile”, che si e’ svolto nella sede della Lega navale di Crotone, si e’ parlato del “museo subacqueo” fruibile anche con attrezzature tecnologiche ...