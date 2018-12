: • Cyber News • #Anticipo serie A, Fiorentina-Juve 0-3 - Cyber_Feed : • Cyber News • #Anticipo serie A, Fiorentina-Juve 0-3 - NotizieIN : Anticipo serie A, Fiorentina-Juve 0-3 - torinosportiva : SERIE D - Pinelli e Pagliero al Borgaro! Anticipo: Chieri batte Folgore 1-0 -

Lasupera di slancio l'ostacoloe continua a volare. I viola provano a mettere pressione, ma i bianconeri hanno i colpi per incidere sul match.Al 31' triangolazione Bentancour-Bybala, con l'uruguayano che batte Lafont dal limite. Chance per Simeone, poi Ronaldo e Dybala non trovano il bis Ripresa con lasvagata. Ci prova Benassi poi due volte Chiesa, Szczesny è sempre attento.Al 69' colpisce Chiellini, in girata.Chiude il conto Ronaldo (79') che si procura (mani di Gerson) e trasforma un rigore.(Di sabato 1 dicembre 2018)