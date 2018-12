Anche la musica per aiutare la piccola Asia a guarire

Il Natale protagonista - ma Anche la musica con il mega live dei Prodigy e Irene Grandi. Ecco gli eventi del week-end : E' sempre tempo per visitare Riccione Ice Carpet, il format natalizio che accompagnerà la città e i suoi ospiti con due mesi di scenografie urbane, attrazioni, spettacoli e un ricchissimo palinsesto ...

Promessa della musica si suicida a 16 anni. La nonna : “Vittima di bulli e Anche di adulti” : Beatrix “Trixie” Hart era considerata una Promessa della musica inglese. Ma a sedici anni, lo scorso settembre, si è suicidata. Secondo i familiari la ragazza non riusciva più a sopportare i continui e feroci attacchi dei cyberbulli che, forse perché gelosi del suo talento, l’avevano presa di mira.Continua a leggere

Manifestazione studenti - il Dj : 'Importante Anche la musica che si sceglie' : studenti in piazza contro i tagli in 70 città italiane. anche a Roma dove Federico Allegri, Dj del corteo, ha spiegato la sua funzione: 'Mi fa piacere far scoprire cose nuove ma ci sono dei grandi ...

Musica contro le mafie - record di artisti iscritti al concorso. Assegnati i premi speciali : c’è Anche Levante : La Musica impegnata batte ogni record. La prima fase della nona edizione del ‘premio Musica contro le mafie‘, relativa all’iscrizione dei partecipanti, si è chiusa con numeri mai visti negli anni precedenti: 350 gli artisti in gara. Il concorso nazionale, organizzato dall’omonima associazione della rete Libera, fondata da Don Luigi Ciotti, si propone di dar voce a chi canta il mondo della giustizia sociale. Tanti gli ...

L'Effimero meraviglioso tra musica e teatro : 15 appuntamenti - c'è Anche Nada - Sardiniapost.it : Il cartellone punta a 'risvegliare le coscienze con spettacoli capaci di offrire spunti di riflessione, oltre che di divertire ed emozionare', sottolinea la direttrice artistica Maria Assunta Calvisi.

Waze si integra Anche con Deezer e TuneIn : musica streaming quando si guida : L'app lancia un vero e proprio player musicale integrato, dopo l'esordio nel 2017 con Spotify: musica, podcast, audiolibri e news in sicurezza mentre si è su strada

Foligno - Anche Anggun tra i grandi della musica che calcheranno il palco del San Domenico : Insomma, dopo i concerti di grandi della musica italiana come Max Gazzè, Carmen Consoli, Daniele Silvestri e i Baustelle, Foligno si prepara ad una nuova grande stagione fatta di musica e spettacoli ...

Dee Dee Bridgewater al concerto in Vaticano - Natale in musica Anche con Anastacia : Il concerto di Natale in Vaticano, la tradizionale manifestazione che vede sul palco dell'Aula Paolo VI, schiera anche quest'anno grandi star della musica che si esibiranno in espressioni della ...

Manuel Agnelli : "Lodo è intelligente. Ma Asia mi mAncherà - abbiamo lo stesso modo di vedere la musica" : Manuel Agnelli, l'eccentrico giudice di X Factor e cantante degli Afterhours, è il protagonista di una lunga intervista su Vanity Fair, nella quale si racconta sia come musicista e giudice di talent, sia come padre. Ospite al Festival di Sky Arte a Palermo, capitale italiana della Cultura 2018, ha presentato la seconda edizione di 33 giri Italian Master, che sarà in onda sul canale di Sky dal 28 novembre. Frontman e fondatore di ...

L'eccellenza del vino e i più grandi esperti al Barocco Wine Music di Soleto : al centro Anche la musica e la cultura gastronomica salentina : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Inter - Spalletti : 'La musica della Champions bisogna sentirla Anche contro la Spal' : MILANO - 'Non abbiamo ancora espresso il nostro massimo e queste vittorie non ci devono far accomodare, anche se ottenute in una competizione unica come la Champions League'. Lo ha detto il tecnico ...

Anche il gruppo musicale della Asl di Brindisi al memorial Negro : Il teatro Petruzzelli di Bari ha ospitato, il primo memorial Totò Negro, l'assessore regionale al Welfare della Giunta Emiliano prematuramente scomparso lo scorso anno, amante della musica, tanto da ...