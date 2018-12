Amici 2018 terza puntata | Giordana piange per la sfida | eliminazioni inaspettate

Amici 18 - terza puntata di sabato 1 dicembre 2018 : classe formata con tutti i banchi assegnati e l’ingresso di due nuovi allievi. Giordana va in sfida immediata e vince : La classe di Amici 18 Amici 18 entra ufficialmente nel vivo con il terzo speciale del sabato, registrato ieri. E qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, nella quale si è definitivamente formata la nuova classe. Amici 18: la diretta minuto per minuto della terza puntata 14.12: Maria De Filippi ...

Amici 18 - puntata 1 dicembre 2018 : oggi si completa la formazione della classe : oggi 1° dicembre 2018 alle 14:10 su Canale 5, terzo appuntamento con lo speciale del sabato della diciottesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria de Filippi.Va a completarsi la formazione della classe, quindi dei 14 banchi (sarebbero dovuti essere 12). Settimana scorsa sono stati assegnati i banchi ad Arianna Forte (ballerina) e Mameli (cantante) oltre ai posti già assegnati nella prima puntata: i cantanti Giordana Angi e ...

Amici 2018 allievi litigano per alcune strategie : primi attacchi nella scuola : allievi Amici 2018/2019 si scontrano: due cantanti non se le mandano a dire I concorrenti di Amici 18 hanno litigato non appena è terminata l’ultima puntata andata in onda. Ci sono state delle parole che hanno fatto infuriare Alessandro Casillo, che ha dimostrato di non aver paura di sostenere delle discussioni. Nonostante ci sia l’occhio […] L'articolo Amici 2018 allievi litigano per alcune strategie: primi attacchi nella ...

Amici 2018 seconda puntata - Britti contro Giacomo Eva : è polemica ovunque : seconda puntata Amici 2018, Alex Britti demolisce Giacomo Eva La seconda puntata di Amici 2018 si è aperta con gli occhi a cuoricino di alcuni concorrenti ed è terminata tra le lacrime. Inizialmente infatti è stato mandato in onda un RVM con protagonisti i ballerini e i cantanti innamorati, anche dei professori, e poi si […] L'articolo Amici 2018 seconda puntata, Britti contro Giacomo Eva: è polemica ovunque proviene da Gossip e Tv.

Amici 18 - speciale sabato 24 novembre 2018 in diretta : Arianna e Mameli ottengono il banco - Britti dà zero a Giacomo Eva : [live_placement] Oggi, 24 novembre 2018, alle 14.10 su Canale 5 al via il secondo appuntamento del sabato pomeriggio con Amici, il talent show di Maria De Filippi. TvBlog seguirà in liveblogging l'intera puntata. 12 i banchi a disposizione dei ragazzi: la scorsa settimana ne sono stati assegnati tre (ai cantanti Giordana Angi e Tish, e al ballerino Miguel Chavez).Nella puntata odierna - registrata ieri a Roma - altri due ne saranno ...

