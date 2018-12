American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace su Rai4 tra Lee Miglin e Jeffrey

Ascolti TV | Sabato 24 novembre 2018. Tú sí que vales 29% - Portobello non migliora (15.1%). American Crime Story Versace parte dall’1.6% : Castrogiovanni, Belen, Sakara Su Rai1 il quarto appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato 3.197.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 la semifinale di Tú sí que vales 5 ha raccolto davanti al video 5.069.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.187.000 spettatori pari al 5.3% di share mentre Bull ha raccolto 1.024.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 L’Era ...

American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace debutta su Rai4 : tutto quello che il pubblico non sa sulla serie : American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace non è quello che tutti si aspettano. Chi non ha visto già gli episodi del secondo capitolo della serie antologica di Ryan Murphy non sa ancora quello che si troverà davanti a partire da oggi, 24 novembre, su Rai4, ovvero tutto quello che non dovrebbe essere: non ci sarà una caccia agli indizi e alle prove contro Andrew Cunanan, non ci sarà un processo e nemmeno il racconto in stile documentario ...

Su Rai4 il finale di American Crime Story Il caso di O.J. Simpson lascia il posto all’Assassinio di Gianni Versace : Il momento del finale della prima stagione di American Crime Story è arrivato e proprio oggi Il caso di O.J. Simpson lascerà il testimone e il posto all'Assassinio di Gianni Versace. Rai4 ha deciso di mandare in onda in repliche gli episodi della prima stagione ma da sabato 24 novembre la sua prima serata del sabato sarà impegnata con quelli ancora inediti in chiaro della seconda dedicata proprio all'omicidio di Gianni Versace davvero alla sua ...

American Horror Story Apocalypse 8×08 in onda la notte di Halloween con le lacrime dell’Anticristo per Mead : Una notte di Halloween con i fiocchi se ad andare in onda è American Horror Story Apocalypse 8x08. Il nuovo episodio dell'ottava stagione della serie antologica creata da Ryan Murphy continua ad allietare il pubblico Americano e lo stesso farà presto con il pubblico italiano visto che, tra qualche giorno, debutterà anche in Italia. Dal prossimo 7 novembre American Horror Story Apocalypse arriverà su Fox di Sky in coppia con la nuova comedy ...

Crimebuster - Lou Dematteis 'Se il papà italoAmericano combatte i criminali' : 'I miei nonni vengono tutti dall'Italia, sono emigrati tra il 1903 e il 1910. Entrambi i miei genitori, invece, sono nati negli Stati Uniti, quindi io sono cresciuto in una famiglia italo americana, ...