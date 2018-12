Ambiente | schiuma nel fiume Sacco | dipende da agenti chimici | “occorre intervento”

Ambiente : schiuma nel fiume Sacco - attivato il Reparto Ambientale Marino : In riferimento allo sversamento di schiuma bianca osservato nel fiume Sacco all’altezza della città di Ceccano, in provincia di Frosinone, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha allertato il Reparto Ambientale Marino. Il fenomeno è stato riscontrato altre due volte, sempre in coincidenza con orari notturni e dopo forti piogge. La Capitaneria di Porto di Gaeta ha inviato pattuglie alla foce del Liri per campionare le schiume, come ...