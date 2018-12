Allarme influenza | “Non sottovalutiamo il virus o ci sarà un sovraffollamento degli

meteoweb.eu

(Di sabato 1 dicembre 2018) Di qui a gennaio il piccole si farà sentire con forza. E anche se quest’anno ilsi prospetta di media intensità “non si devono sottovalutare i rischi“: a tenere alta l’attenzione e a invitare i cittadini a vaccinarsi sono Corrado Calamaro e Luigi Sparano, rispettivamente segretario amministrativo e segretario provinciale della Fimmg Napoli. Nonostante in Campania non si registrino ancora casi legati al ceppole di stagione, le virosi sono già molte. “Siamo sottoposti – dicono i medici di famiglia – ad un super lavoro, per garantire assistenza ma anche per procedere con le vaccinazioni“. E proprio l’appello alla vaccinazione vede protagonisti ancora una volta i medici della Fimmg Napoli. E’ in particolare Corrado Calamaro ad aver prestato il volto per un video che sta richiamando con forza i cittadini. Realizzato in collaborazione con ...