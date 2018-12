Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale | incerto il ritorno con l' Allieva 3

L’allieva 3 - Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi hanno ‘buone possibilità’ di tornare : Sgombriamo subito il campo da eventuali equivoci: non c’è alcuna comunicazione ufficiale ancora ma – visto il grande successo di pubblico – è probabile che L’allieva 3 – sempre con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi – si farà. Lo rivela l’attore Pierpaolo Spollon che, nella serie, interpreta Marco Allevi, il fratello della protagonista Alice, interpretata proprio dalla Mastronardi: “Nei ...

Lino Guanciale parla di Alessandra Mastronardi : “Siamo simili” : L’Allieva: cosa pensa davvero Lino Guanciale di Alessandra Mastronardi Anche la seconda stagione de L’Allieva si è rivelata un grande successo. Merito della storia appassionante ma soprattutto degli attori protagonisti: Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Gli interpreti di Claudio Conforti e Alice Allevi sono in perfetta sintonia e tutto questo traspare dal piccolo schermo. Un […] L'articolo Lino Guanciale parla di ...

L'Allieva 2 Anticipazioni : stasera l'ultima puntata della fiction con Alessandra Mastronardi : stasera su Rai 1 il finale di stagione della fiction che vede protagonisti Alessandra Mastronardi nei panni di un'aspirante dottoressa e Lino Guanciale in quello del suo mentore.

L’allieva 2 - ultimo appuntamento con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale : ultimo appuntamento per la seconda stagione de L’allieva 2 con Alice chiamata a delle scelte importanti per il suo cuore: in onda su Rai1 giovedì 29 novembre alle 21.25 la fiction di successo negli ascolti tratta dai romanzi di Alessia Gazzola e interpretata da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. L’allieva 2, anticipazioni primo episodio Nel primo episodio dal titolo Omega come omicidio, Claudio annuncia ad Alice che ...

Alessandra Mastronardi su Guanciale : 'Mi trovo benissimo con lui' : Alessandra Mastronardi è stata protagonista di una recente intervista al settimanale 'Mio' e ha voluto parlare del grande legame di amicizia con Lino Guanciale. Si sono conosciuti sul set del film 'To Rome With Love' e da quel momento sono sempre rimasti in contatto per poi tornare a lavorare insieme a partire dal 2016 quando sono stati i protagonisti della prima stagione de 'L'Allieva'. La fiction ispirata alla penna della scrittrice Alessia ...

Alessandra Mastronardi : età - altezza - peso - fidanzato : Alessandra Mastronardi deve il suo successo a ”I Cesaroni”. Era il 2006 e la giovanissima attrice entrava nelle case di tutti gli italiani vestendo i panni di Eva Cudicini, figlia del primo matrimonio di Lucia (interpretato da Elena Sofia Ricci) che si sposa in seconde nozze con Giulio Cesaroni (Claudio Amendola). La fiction è andata in onda fino al 2014 e ha lasciato Alessandra nel mondo dello spettacolo. La televisione le apre ...

Alessandra Mastronardi presto mamma? L’attrice de L’Allieva e I Medici 2 pensa al futuro col compagno Ross McCall : Alessandra Mastronardi sta vivendo un periodo d'oro. In televisione l'abbiamo vista nei panni di Lucrezia Donati ne I Medici 2 (attualmente è sul set della terza stagione), e continua a interpretare Alice Allevi ne L'Allieva 2, fiction entrambe trasmesse su Rai1. Nella vita privata, l'attrice è sempre stata riservata, finché quest'anno è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma. Archiviata la love story con Liam McMahon (per lui si era ...

