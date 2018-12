Al via la 'Fabbrica' - storie di eroi che fanno crescere Paese : Roma, 1 dic. (AdnKronos) - "La Fabbrica è il racconto di tante storie, il racconto di imprese e di persone che fanno crescere il Paese. E’ il luogo dove si impara e si insegna, dove si riconosce e costruisce ‘il cammino dell’eroe’. Un percorso che interessa tante realtà”. Così Luca Telese ha inaugur

Una fabbrica del gianduiotto e viaggi sensoriali con la "silent disco" : tutte le novità di CioccolaTò : Dopo due anni torna CioccolaTò , la festa del cioccolato che sarà ospitata in piazza San Carlo da venerdì 9 a domenica 18 novembre. Torino per dieci giorni si trasforma nella capitale del cioccolato, ...

Gruppo Volkswagen - In Cina via alla costruzione di una fabbrica per le elettriche : Il Gruppo Volkswagen, attraverso la joint-venture paritetica con la Saic, ha annunciato l'inizio dei lavori per la costruzione di una nuova fabbrica in Cina destinata alle vetture ibride, elettriche ed elettrificate dei marchi Volkswagen, Skoda e Audi. L'impianto sorgerà a Shanghai (dove tra l'altro è già presente un altro sito industriale del Gruppo) e richiederà un investimento di 2,5 milioni di dollari (circa 2,2 miliardi di euro al cambio ...

Audi A1 - via alla produzione nella fabbrica Seat di Martorell : Nello stabilimento Seat di Martorell, in Spagna, è stata avviata la produzione della nuova Audi A1, sviluppata sul pianale modulare Mqb A0. La compatta dei Quattro anelli realizzata in questo impianto è destinata a tutti i mercati (sarà esportato circa l'80% degli esemplari).Stessa linea dell'Ibiza. Si tratta della seconda Audi prodotta in Spagna, dopo la precedente generazione della Q3, il cui assemblaggio è stato avviato nel ...