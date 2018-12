Al via domani la COP24 | leader mondiali | esperti | attivisti si riuniscono per porre un

Clima - al via domani la COP24 in Polonia : per il WWF “le trattative devono soddisfare aspettative e speranze” : Da domani, 2 dicembre, i negoziatori di tutti i governi saranno a Katowice, in Polonia, per partecipare alla ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si svolge subito “dopo la pubblicazione di numerosi e autorevoli report che descrivono gli impatti catastrofici del cambiamento Climatico che già oggi osserviamo, e che saranno sempre maggiori senza un intervento urgente e un potenziamento delle azioni per il Clima. Il ...

Fiere : da domani al via a Milano 'Artigiano in Fiera' : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - Prende il via domani la 23esima edizione di Artigiano in Fiera. A FieraMilano di Rho-Pero, alle porte di Milano, per nove giorni, torna la manifestazione che conta oltre 3mila stand espositivi, 150mila tipologie di prodotto provenienti da 100 Paesi su una superficie esp

Domani al via il G20 in Argentina - Buenos Aires è già nel caos : Buenos Aires, 29 nov., askanews, - Ventisei tra Capi di stato e di governo, di cui sole tre donne, stanno per riunirsi a Buenos Aires, in Argentina, per il G20. Il summit, ospitato per la prima volta ...

Veronafiere : al via domani Job&Orienta - apre il ministro Bussetti (3) : (AdnKronos) - Cuore del pomeriggio sarà il tema dell’alternanza scuola lavoro, strumento fondamentale di orientamento per i ragazzi e di sviluppo delle loro competenze trasversali, sempre più richieste oggi nel mondo del lavoro: alle ore 14.30 (Auditorium Verdi) “Dalla scuola al lavoro: orientarsi c

Veronafiere : al via domani Job&Orienta - apre il ministro Bussetti (2) : (AdnKronos) - L’evento, a ingresso libero, vede come titolo per questa edizione “Dalla cittadinanza al lavoro. Promuovere i diritti, formare competenze, garantire opportunità”: a sottolineare l’urgenza di una scuola che sempre più sappia educare alla cittadinanza e insieme orienti e formi al lavoro,

Veronafiere : al via domani Job&Orienta - apre il ministro Bussetti : Verona, 28 nov. (AdnKronos) - Tre giorni di rassegna espositiva e un calendario fitto di eventi per valorizzare le esperienze di eccellenza della scuola italiana, promuovere i percorsi che facilitano l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, saldare buone alleanze tra scuola e impresa, raccontare

Dl sicurezza - Salvini 'E una rivoluzione. Lo approviamo tra oggi e domani' : ROMA - Tra proteste delle associazioni e ovazioni dell'asse gialloverde, il decreto sicurezza firmato Matteo Salvini potrebbe tagliare il traguardo 'se non oggi, domani'. Così i vicepremier leghista a ...

Ricerca - 'Cuore domani' : al via bandi per prime 5 borse di studio : Roma, 22 nov., askanews, - Oltre 100 mila euro di fondi, per finanziare la Ricerca scientifica, raccolti con la campagna di sms solidale 45587. E al via, entro gennaio, la pubblicazione dei bandi per ...

Domani al via il Festival della Ruralità : Il Festival sarà animato da workshop, premiazioni, laboratori didattici, dibattiti, degustazioni e spettacoli. Il Festival della Ruralità 2018 rappresenta un contenitore, completamente rinnovato, di ...

Alfonsi-Vincenzoni : domani al via ripiantumazione alberi a Prati : Roma – “domani in via Ruffini, in occasione della Giornata Nazionale degli alberi, daremo il via alle prime ripiantumazioni di alberi caduti o abbattuti sul nostro Municipio, grazie alla collaborazione delle Associazioni, dei Comitati del territorio, di singoli cittadini”. Cosi’ la Presidente del Municipio I RomaCentro Sabrina Alfonsi e l’Assessora all’Ambiente Anna Vincenzoni. “Nel corso ...

via Mecenate da domani chiusa al traffico per lavori : BRINDISI - Sarà chiusa al traffico da domani via Mecenate, a Brindisi, per permettere il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi. Per questo motivo il Comune di Brindisi ha ordinato il ...

Domani al via a Torino GiovedìScienza : la prima conferenza dedicata ai vaccini : Prende il via a Torino il 15 novembre la 33a stagione di GiovedìScienza, l’attesissimo appuntamento dedicato alla scienza raccontata dal vivo dai suoi protagonisti e che da più di trent’anni coinvolge migliaia di persone per riflettere insieme sulle più attuali tematiche scientifiche. Siamo al traguardo di un terzo di secolo. È passato abbastanza tempo perché uno sguardo retrospettivo permetta di cogliere il procedere e l’intrecciarsi delle ...

Al via domani la Giornata Mondiale del Cordone Ombelicale - a 30 anni dal primo trapianto con cellule staminali cordonali : 150 banche in tutto il mondo, 600 mila donazioni disponibili, 35 mila trapianti effettuati utilizzando le cellule staminali cordonali, questi i numeri che ben evidenziano la necessità di rendere noto quanto il sangue cordonale e le cellule in esso contenute stiano contribuendo a cambiare progressivamente il mondo della medicina. Informare sulla natura delle terapie con le cellule staminali e sull’importanza della conservazione del sangue ...